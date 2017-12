Esquente da virada: confira a mixtape de Réveillon assinada pelo DJ Telefunksoul

De Vai Malandra à La Belle De Jour, seleção traz mistura de pop, ritmos latinos e outras experimentações musicais

O DJ Telefunksoul está cheio de planos para 2018 e é esse clima de positividade que ele traz na mixtape Vibes Réveillon, produzida com exclusividade mais uma vez para o Correio. Tem Anitta em dose dupla (Downtown e Vai Malandra), Pabllo Vittar com K.O., Ed Sheeran (Shape of You) misturado com Denny Denan (Dançadeira), Natiruts (Sorri Sou Rei), Alceu Valença (La Belle De Jour) e muito mais.

“São músicas de vibe positiva, de desapego mesmo, sonhos, englobando toda onda que eu produzo do Bahia Bass, com a sonoridade da Bass brasileira”, explica. “A mixtape traz misturas latinas, hits, algo meio pop e também alternativo com coisas minhas”, complementa o DJ, que está com a agenda cheia para o ano que vem.

“Estou preparando para 2018 o lançamento dos projetos Collabaiana (releitura pop com a música local) com o DJ Werson, de Juazeiro, e do disco Re-ConBass (olhar sobre o samba de roda e de coco do Recôncavo) em parceria com o produtor musical Felipe Pomar”, adianta Telefunksoul. Na lista tem ainda a chegada de mais um vinil, uma série de apresentações na América Central e outra turnê pela Europa - em novembro, ele tocou em Londres, Amsterdã, Zurique e Portugal. “Quero viajar e mostrar o que venho trabalhando no Bahia Bass, que está crescendo cada dia mais”, conclui o DJ, que há três anos assina a trilha sonora do Afro Fashion Day, projeto do jornal Correio que celebra do Dia da Consciência Negra com um desfile de moda.

Dá o play e comece já seu Réveillon: