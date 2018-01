Estado de saúde de sobrevivente de queda de Globocop é gravíssimo

Miguel está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e respira por aparelhos

O Hospital da Restauração divulgou nesta quarta-feira (24) boletim médico sobre o estado de saúde de Miguel Brendo Pontes Simões, operador de transmissões da TV Globo. O jovem, de 21 anos, estava no helicóptero que caiu na praia de Pina, no Recife, na manhã de terça (23), e matou duas pessoas.

Miguel está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. Ele está sedado e respira por aparelhos.

Morreram no acidente o piloto Daniel Galvão, 37 anos, a 1º sargento da Aeronátuica Lia Maria Abreu de Souza, 34.

O acidente aconteceu logo depois que o helicóptero fez as imagens da abertura do jornal Bom Dia Pernambuco, nesta terça-feira. De acordo com a emissora, o Globocop foi revisado na semana passada e já tinha feito vários voos normais desde então.

O dono da empresa, Wagner Monteiro, que também é piloto, contou um pouco sobre os três. “Daniel era extremamente experiente, cidadão americano, tinha carteira americana e brasileira, instrutor de voo. Estava no helicóptero também o operador de sistemas Miguel Brendo, meu enteado, inclusive. Ele estava fazendo o controle das câmeras. Tinha também uma convidada, uma controladora de voo”, afirmou.

Daniel Galvão

Casado, o comandante não deixa filhos. Ele trabalhava há seis anos para a Helisae, empresa responsável pela aeronave. Daniel tinha licença para pilotar voo comercial de helicóptero, tirada nos EUA, e validada no Brasil em 2011. Ele tinha mais de 1,3 mil horas de voo.

Lia Maria Abreu de Souza

Na Aeronáutica há 17 anos, ela já trabalhou lotada em São Paulo e no Acre, antes de ser encaminhada para o Recife. A controladora de voo foi convidada pela Helisae para participar da transmissão na noite da segunda-feira (22). A sargento, que faria 35 anos na quinta-feira (25), deixa um filho de 2 anos.

Miguel Brendo

O rapaz completou 21 anos no domingo (21). Operador de sistemas, fazia a captação, gravação e transmissão de imagens. Ele está na Helisae há 1 ano e meio. Miguel sobreviveu à queda e segue internado no Hospital da Restauração.