Estágio: Confira vagas em Salvador

Para participar das seleções os candidatos devem se cadastrar e manter dados atualizados nas empresas recrutadoras

Há oportunidades de estágio em diversas áreas oferecidas pelas empresas em Salvador para os estudantes universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho. Para participar das seletivas, o candidato deve se cadastrar no banco de dados do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O cadastro é feito pelos sites fieb.org.br ou ciee.com.br ou presencialmente.

Documentos

É necessário informar dados como RG, CPF, instituição em que estuda, além do endereço completo. Nesta semana há vagas abertas para estudantes de Administração, Engenharia, Direito, entre outros cursos.

Confira vagas:

CIEE

Vaga Quantidade Requisito Administração 05 5° ao 7° sem. Administração 01 1° ao 3° sem. Ciências Biológicas 01 2° ao 7° sem. Ciências Contábeis 01 4° ao 6° sem. Ciências Econômicas 01 1° ao 7° sem. Comercial/Gestão 01 1° ao 3° sem. Criação/Design 02 2° ao 7° sem. Direito 01 3° ao 6° sem. Enfermagem 01 6° ao 8° sem. Engenharia Ambiental 01 4° ao 6° sem. Engenharia Civil 01 7° ao 9° sem. Engenharia Química 01 5° ao 8° sem. Fármacia 01 6° ao 7° sem.





IEL

Vaga Quantidade Requisito Administração 05 1° ao 6° sem. Licen. em Artes 47 A partir do 4° sem. Licen. em Educação Física 28 A partir do 4° sem. Licen. em Português 54 A partir do 4° sem. Licen. em Biologia 34 A partir do 4° sem. Licen. em Sociologia 12 A partir do 4° sem. Licen. em Química 11 A partir do 4° sem. Licen. em Pedagogia 24 A partir do 4° sem.