Estamos no caminho certo?

Tiago Correia é vereador pelo PSDB

Cada vez mais percebemos a importância de habilidades que são deixadas de lado pelo sistema tradicional de educação. Sistema que se repete há séculos, com crianças sentadas na sala de aula, recebendo conteúdos predefinidos, de forma e em momentos predefinidos, com professores esperando respostas também predefinidas, não possibilitando margem para questionamentos ou inovações que fujam aos padrões determinados. Será que, quando adultos, o mundo para o qual foram preparados será o mesmo?

Música, dança, esportes, culinária, criatividade, inter-relacionamento, oratória, artes, computação, negociação, entre outros conteúdos, acabam sendo tratados de forma secundária, e, em alguns casos, sequer são abordados. E o pior: o assunto ensinado é jogado aos alunos sem a preocupação de explicar o porquê e para que estudam.

O que esperar quando chegarem ao mercado de trabalho? Muitos conteúdos da base curricular não poderão ser aproveitados pela falta de elementos necessários às conexões que formulariam as novas ideias, soluções e conceitos. A inter-relação entre os assuntos foi esquecida e o método natural da solução dos problemas foi sabotado. Logo, será preciso perder mais tempo adquirindo conhecimentos, que já deveriam fazer parte do “hardware” pessoal de cada um, em um mundo onde o tempo é um dos recursos mais escassos e valiosos.

Os modelos cartesiano e lógico de solução de problemas vêm sendo amplamente dominados pela tecnologia, e os computadores já têm capacidade para resolver mais rápido e melhor do que os humanos. Com a velocidade de evolução da tecnologia e da inovação nos dias de hoje, muitas tarefas serão assumidas por máquinas e muitas profissões tendem a mudar ou mesmo desaparecer. As habilidades humanas serão cada vez mais valorizadas e necessárias para desempenhar novas tarefas, porém, não estimulamos o seu desenvolvimento nas escolas.

Despertamos então para a importância dos diversos assuntos que foram deixados em segundo plano, mas que influenciam fortemente o modo de pensar e de agir da humanidade.

Será que as crianças de hoje recebem uma educação que as preparem para a atualidade? E se pensarmos no futuro? Concluímos, então, que ainda estamos ensinando com a cabeça no século passado. É realmente necessária uma revolução no sistema de educação e entendemos que este processo não será simples nem rápido.

Algumas escolas particulares já começam a se movimentar, reinventando e testando novas metodologias de ensino, mesmo que de maneira tímida. Mas, quando pensamos no ensino público do nosso país, compreendemos o quão complexo e doloroso será esse processo. Muitas escolas buscam ainda, sem sucesso, implementar aquele método do século passado.

Chegamos à conclusão que o sistema de ensino precisa passar imediatamente por uma revolução, que começa com a vontade dos nossos governantes em sair da zona de conforto. Velhas ideias, conceitos e paradigmas precisam ser quebrados de uma vez, para que uma nova mentalidade possa ser aplicada no ensino de nossos jovens. Só assim iremos preparar pessoas para o mundo atual e para o mundo de amanhã. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, quando vamos encontrar uma realidade diferente. O seu filho está preparado para o mundo que vai encontrar? Vamos continuar pensando nesse assunto e abordá-lo por mais vezes. Afinal, o tempo não para.



Tiago Correia é vereador pelo PSDB