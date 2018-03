Estátua de produtor pronto para 'teste do sofá' é colocada na calçada da fama

Artista de rua denuncia os casos de assédio sexual na indústria do entretenimento com monumento de Harvey Weinstein

Uma escultura representando o produtor Harvey Weinstein, um dos poderosos do cinema internacional e alvo de uma série de acusações de assédio sexual e estupro, foi colocada na Calçada da Fama, em Hollywood, na quinta-feira (1º).

Segundo informações da Associated Press, a obra é uma colaboração entre um artista de rua de Los Angeles conhecido como Plastic Jesus e Joshua "Ginger" Monroe, criador da estátua de Donald Trump nu. A escultura, que está diante da estrela de Elvis Presley na Hollywood Boulevard, mostra uma representação de Harvey Weinstein sentado em um sofá usando um roupão e segurando uma estatueta do Oscar. A obra foi intitulada de "Casting couch" (ou "teste do sofá", em tradução livre).

Ainda segundo a AP, Plastic Jesus explicou que a ideia é iluminar a crise de má conduta sexual da indústria do entretenimento e o papel de Weinstein nisso tudo. A ação acontece na semana do Oscar 2018, que vai ser entregue neste domingo (4).