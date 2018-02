Estelionatário é preso quando tentava agir em shopping de Salvador

PMs que participam da Operação Abadá estava com documentos falsos

Foto: Alberto Maraux/SSP

Em posse de vários documentos falsos, um homem identificado preliminarmente como Marcus André Souza foi preso, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), quando se preparava para aplicar golpes no Salvador Shopping, nesta segunda-feira (5).

Dois policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi), que participam da Operação Abadá - que visa coibir ações criminosas às vésperas da folia - foram acionados por seguranças do centro comercial, que desconfiaram de Marcus.

Com o suspeito foram encontrados carteiras de identidade e de habilitação, cartões de crédito com nomes de outras pessoas e um carro, modelo Gol, de placa NTK-7829. O suspeito foi encaminhado para a 16ª Delegacia (Pituba).

“É um período do ano que redobramos a atenção nessas áreas com grande circulação de pessoas, principalmente turistas. Infelizmente, alguns aproveitam o momento para cometer crimes. Importante ressaltar a parceria e confiança do shopping”, ressaltou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel PM Francisco Kerjean Lopes, em nota divulgada pela SSP.