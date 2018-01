Estilo tumblr: saiba tudo sobre o visual que faz sucesso no Instagram

Gíria que é doce na boca de quem nasceu depois do ano 2000 define visual supereditado e inspirado no minimalismo

Guarde as roupas coloridas. Aqui, só pode preto, branco, cinza e bege. No máximo, um rosinha claro, mas sem exageros: no estilo Tumblr (se fala tâmbler), o negócio é simplicidade. Mas nada de deixar a produção só na vida real, fotografar, caprichar na edição e compartilhar no Instagram é essencial. “O estilo surgiu em 2016 por influência da rede social de mesmo nome. Usuários compartilham inspirações através de imagens e posts. Isso virou febre no vestuário e na decoração”, explica o professor de Design de Moda e História da Arte da Unifacs, Marcos Vinicius.

A blogueira Lourani Maria (@baianasize) conta que aderiu ao estilo para padronizar suas fotos. “O estilo Tumblr traz calmaria, leveza. Tênis e roupas listradas não podem faltar”, ressalta. Para o estudante Tarci Morais, que também se considera Tumblr, é preciso ter criatividade. “Customizo roupas. Corto a barra da calça, tiro as mangas das camisas”, explica.

#NAMODA

Simplicidade Nos looks, além das cores mais discretas, atenção para as tendências dos anos 90, como shorts e calças de cintura alta com modelagem larguinha, conhecidos como ‘mom jeans’. Jaquetas também são boas aliadas na hora da composição. Quando o assunto é acessório, aposte nas gargantilhas fininhas. No pé, tênis branco não tem erro. O visual esportivo também aparece. Nele, camisetas de time, bonés e moletons folgados.

O estilo é inspirado em tons minimalistas (Reprodução/Instagram)

#DECOR

A regra dos looks também vale na decoração: tons neutros e elementos discretos. Destaque para as paredes de cimento queimado, que quando ornamentadas com plantas dão ao ambiente um clima acolhedor. Invista nos cactos e na costela-de-adão. Móveis de paletes de madeira também são uma boa pedida, assim como pequenos quadrinhos com dizeres fofos e frases inspiradoras espalhados pelo ambiente. Na iluminação, aposte nas luzes de pisca-pisca e gambiarras.

Paletes de madeira e plantas são aliados na hora de decorar (Reprodução/Instagram)

#NOINSTA

Prezando pelo minimalismo, as fotos estilo tumblr normalmente têm fundo branco, baixo contraste e são muito bem editadas. Conte com a ajuda de aplicativos que simulam fotografia analógica para garantir o efeito vintage, como Afterlight e Vscocam. Já o FaceTune tem a função de clarear o ambiente. Além disso, transmitir naturalidade nos cliques é quase regra. Na hora de registrar lugares e objetos, foco no retrô: câmeras antigas, fuscas e cafeterias charmosas garantem muitas curtidas.