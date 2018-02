'Estou fértil e não uso anticoncepcional', é isso que você deve dizer

Porque eles têm essa presepada de não querer usar camisinha. E agora a "stealthing", essa prática criminosa, cada vez mais comum, que é tirar o preservativo, durante a transa, sem que a mulher perceba (é bom você pesquisar). E porque não tem problema mentir pra se proteger de gente escrota, você pode simplesmente salpicar essas duas informações no papo com o rapaz que tá passando pela TL da sua vida: "estou fértil e não uso nenhum método anticoncepcional", é isso que você precisa dizer. Mesmo que você use DIU. Mesmo que você não tenha útero. Não importa se é verdade ou não. Mais adiante, você arremata: "que ótimo que homens vão presos se não pagam pensão pros filhos". E um "eu não abortaria jamais" (pode ser mentirinha, baby) finalizando tudo. Pronto. Ele já tá pianinho.

(Porque homens têm mais medo de assumir um filho do que de pegar sífilis, gonorréia, HPV e HIV juntas)

(Fora que filho eles acreditam que fazem, mas doença eles nunca acham que vão pegar. São "pintos blindados". Ah, tá)

Mas não é o suficiente. Compre suas camisinhas e, se ainda não sabe, aprenda a colocar. Pode treinar em bananas (da prata e da terra porque há variações e nas nanicas porque elas existem também) além de legumes e vibradores. Pegue a manha. Seja rápida e eficiente (isso pode ser sensual). Não é por ele, mas por você! Use o preservativo que você comprou com validade e qualidade ok. Garanta a si mesma a sua proteção. É o certo? Não é. Porque a obrigação é dos dois. Mas uma coisa é o ideal, a outra a realidade e o fato é que a maioria deles não tá nem aí.

(Pode ser que ele não sustente a ereção com a chegada da camisinha. Aí é o seguinte: o problema não é seu. Brinca-se de outras coisas e ele cuida dessa questão. Quem sabe numa outra vez?)

Camisinha rasga? Sim, mas dificilmente se a vagina estiver bem lubrificada. Só que há oscilações, então, tenha também seus "creminhos" e lambuze o instrumento do rapaz (por cima do preservativo, claro, e tenha cuidado porque alguns lubrificantes derretem os esmaltes das unhas) antes da penetração. Ou, antes de tudo, encha uma seringa (sem a agulha, óbvio!) de lubrificante e preencha o seu canal vaginal. Não atrapalha em nada (até ajuda nos momentos de "distração") e o sexo fica mais seguro. Bônus: desse modo não estraga o seu esmalte porque você não vai colocar o produto nas mãos.

(Ele pode achar estranho, se perceber. Nesse caso, finja demência. Você não precisa provar que tem um mar entre as pernas. Algumas mulheres só lubrificam ABUNDANTEMENTE depois de gozar. E há particularidades hormonais. Além disso, a performance dele pode ser legal, mas não te levar ao ápice da excitação. Ou pode ser surpreendentemente ruim e no meio do negócio rolar, de súbito, um deserto do Saara. De todo jeito, é melhor prevenir do que a camisinha rasgar)

Gozar? Talvez. Relaxar? Infelizmente, não muito, sinto informar. Já há tutoriais que ensinam a se proteger contra "stealthing". Entre as dicas, escolher posições que facilitem aquela "checada" pra ver se ele ainda tá com a camisinha. Ou seja: é olho no olho, olho nas mãos, olho no pinto. Cara a cara. De frente pro crime. Luz acesa. Chato ter regras, né? Também acho. E não foi a gente que inventou o problema, mas precisamos nos cuidar.

Aí você pensa "mas não vou transar com qualquer um" e eu lhe digo "não viaja, amiguinha". Moralismo não protege ninguém. Sexo casual é direito de todas nós e às vezes avaliamos mal. Fora isso, não se engane: se sentir "especial" (e achar que escolhe melhor do que as outras) não ajuda muito não. Pelo contrário, nos faz sentir seguras quando não estamos, de fato. Saiba (procure mesmo saber) que há mulheres casadas que pegam doenças porque o cara trai e não usa preservativo nem lá nem cá. Ma-ri-do. Pai dos filhos. Às vezes, avô dos netos. Sim. Isso é beeemmmmm comum.

São cuidados para o ano todo. Mas, sabe como é: Carnaval. Carne em festa e cada um com seu jeito de celebrar. Você se diverte como bem entender e não precisa (nem deve, nem merece) se machucar. Não precisa ter ressaca moral e grandes arrependimentos se mantiver o seu eixo e o respeito a você. Com alguma malandragem, claro. Sem esta, nem saia de casa. Porque o momento do jogo limpo e respeito entre os gêneros chegará (eu tenho fé), mas ainda tá um pouco distante. Agora é sobreviver. Pode apostar. Em muitos aspectos, diante de muitas ameaças. Inclusive sexuais.

("Mas são os homens que precisam respeitar"... claro! Só que muitos ainda não respeitam e eles não tatuam essa informação na testa. É melhor que a gente saiba se virar)

(Camisinha rasgou? Ele tirou? Corre pra um posto médico, procura uma mulher - médica ou enfermeira - e ela vai te informar: coquetel e pílula do dia seguinte são providências que devem ser tomadas)

(Depois, no caso de ele ter tirado, cabe denúncia, processo e tal)

(Dito isto, toca aqui! Saia bem linda, dance muito e aproveite a vida desviando de todo o mal)

