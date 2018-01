Estrada do Coco registra movimento intenso nesta segunda

O aumento no fluxo começou a ser registrado por volta das 10h

Quem pretende usar a Estrada do Coco para retornar para Salvador, nesta segunda-feira (1º), vai encontrar movimento mais intenso a partir das 18h. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o fluxo de carros seguindo do interior com destino à capital pode deixar a região congestionada, e pediu para que os motoristas retornem durante a madrugada.

O aumento do movimento começou a ser registrado por volta das 10h. O orgão estima que 410 mil veículos tenham transitado pela BA-099 do dia 22 de dezembro até amanhã (2). A rodovia compreende a Estrada do Coco e a Linha Verde, destino de praias e outros lugares famosos, preferidos entre os baianos para as férias de fim de ano.

Controle reforçado

No dia 30 de dezembro a PRE deu início à operação Boas Festas nas rodovias da Bahia, com o objetivo de diminuir o número de acidentes fatais nas estradas. Foram aplicados testes do bafômetro e intensificada a fiscalização de velocidade, documentação e lotação dos veículos. A operação especial de fim de ano termina hoje (1º), e o balanço final será divulgado até o final de janeiro.

A Concessionária Litoral Norte, empresa responsável pela rodovia BA-099, disponibilizou cerca de 100 trabalhadores no período de festas, além de cinco novos veículos operacionais para apoios aos usuários.

Rodoviária

No Terminal Rodoviário de Salvador o movimento maior de passageiros é esperado a partir desta terça. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) o fluxo deverá ficar mais intenso a partir das 4h30. Entre os destinos mais procurados nessas férias estão cidades do Extremo Sul, como Porto Seguro, Itararé e Ilhéus.

*Integrante da 12ª turma do Correio de Futuro