Estratégia definida para o X2

Por Antônio Meira Jr.

Foto: Divulgação

A BMW anunciou o preço no Brasil do mais novo modelo da sua linha de utilitários esportivos, a X. Definido pela marca como um Sport Activity Coupé (SAC) – ou Cupê de Atividade Esportiva, em português -, o X2 é oferecido por R$ 211.950, na versão sDrive20i GP, e R$ 246.950, na opção top de linha sDrive20i M Sport X. A diferença de preço é relativa apenas aos equipamentos e acabamentos, a mecânica é semelhante para as duas configurações: transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas e motor 2.0 turbo que rende 192 cv de potência e 28,5 kgfm de torque. Com 4,36 metros de comprimento, ele é 9 centímetros menor que o X1, mas possui a mesma medida entre-eixos: 2,67 m. As entregas serão feitas no começo de maio, quando o modelo chegará às concessionárias.

15 MILHÕES NO BRASIL

Com 93 anos de atividades no mercado nacional, a Chevrolet está comemorando a marca de 15 milhões de veículos comercializados no país. Os modelos com maior volume de vendas acumuladas da marca que pertence à General Motors são aqueles que ficaram em produção por longos períodos: Corsa, Celta, Chevette e Monza. Atual carro mais vendido da América Latina, o Onix já é o quinto dessa lista, com 800 mil unidades vendidas desde o final de 2012. O Brasil é atualmente o terceiro maior mercado global da Chevrolet, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Por aqui, são emplacados cerca de 1,5 mil carros da marca por dia. Desde 2014, a empresa promove a atualização de produtos e fábricas com investimento de R$ 13 bilhões até 2020.

EVOLUÇÃO DO AIRBAG

Apesar de ser obrigatório no Brasil somente a partir de 2014, os airbags são componentes presentes nos automóveis desde o começo dos anos 1980. E não param de evoluir, com melhorias na atuação e nos locais de proteção. Duas novidades recentes demonstram isso. No começo do próximo ano, a ZF lançará o primeiro airbag de joelho com revestimento de tecido. O novo equipamento será até 30% mais leve do que um tradicional, feito em metal, e aumentará a proteção dos ocupantes em caso de acidente. Outra inovação é a bolsa de ar para teto panorâmico desenvolvida pela Hyundai Mobis. O airbag de teto evitará ferimentos e também que os ocupantes sejam lançados para fora do veículo caso o teto esteja aberto.

HÍBRIDO E FLEX

Em janeiro, em um jantar comemorativo aos 60 anos da marca no país, os executivos da Toyota já falavam sobre a aplicação da tecnologia bicombustível à motorização híbrida. Essa semana, a empresa apresentou um protótipo do Prius que combina um propulsor elétrico e outro flexível a gasolina e etanol. Esse projeto colocou lado a lado as equipes de engenharia da Toyota no Japão, onde o Prius é produzido, e da filial brasileira, para somar esforços e buscar sintonia entre as tecnologias. O objetivo é diminuir as emissões de poluentes.

SÉRIE SOBRE CARROS

A partir de abril, a Netflix irá disponibilizar sua primeira série sobre automóveis, a Fastest Car. No Brasil, a produção original do canal sob demanda via internet foi batizada como Carangas x Carrões. De acordo com a descrição, os episódios terão uma hora de duração e carros preparados vão desafiar um esportivo nato. Em um dos comparativos, um Buick Grand National 1984 é colocado contra um McLaren MP4. A série é uma resposta ao Amazon Prime, que produz o The Gran Tour, estrelado por Jeremy Clarkson, que ganhou fama no Top Gear, da BBC.

QUATRO ESTRELAS

Lançada no Brasil há pouco mais de dois anos, a Fiat Toro passou agora pelos testes de impacto do Latin Ncpa, programa de segurança viária para veículos de América Latina e Caribe. Resultado foi bom: quatro estrelas para adultos e para crianças de um total de cinco.