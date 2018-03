Estreia da Orquestra Jovem Gerais em Salvador terá convidado especial

Por Giuliana Mancini

Após Tuca Fernandes chamar a Orquestra Jovem Gerais para participar do seu show no Axé Brasil 2014, em Belo Horizonte, a casadinha irá se repetir. E, dessa vez, o convite veio diretamente do grupo musical mineiro. A trupe irá receber o baiano no seu primeiro espetáculo em Salvador, com a turnê Minha Pátria.

Tuca fará participação no espetáculo da Orquestra Jovem Gerais

(Foto: Divulgação)

“Espero contribuir para esses jovens talentos e fazer bonito, junto com eles”, diz Tuca. Será uma única apresentação, dia 28, às 20h, no Teatro Vila Velha. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria.