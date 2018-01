Estrela de Que Rei Sou Eu?, Desirée Vignolli morre aos 52 anos

O enterro dela está marcado para a próxima quarta-feira (24), no cemitério São João Batista, em Botafogo

A atriz Desirée Vignolli morreu neste domingo (21), no Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante. Segundo o jornal Extra, o enterro dela está marcado para a próxima quarta-feira (24), no cemitério São João Batista, em Botafogo.

Conhecida pelo trabalho em novelas como Que rei sou eu? (de 1989), Desirée foi casada com o ator Luís Gustavo, com quem teve uma filha, Jéssica. Também era mãe de Antônio e Anna Camilla. A atriz também participou de novelas como De corpo e alma (1992), em que interpretou Mércia, Mico Preto, no papel de Lucilene, e Jogo da Vida (1982), como a Leninha.

No perfil da artista no Facebook foi postada a seguinte mensagem: "Rezem, amigos, por Desirée e lembrem-se dela por sua grandiosidade e amor".

A filha de Desirée postou uma homenagem na rede social. “Mãe, quando imaginei que esse seria nosso último momento feliz juntas, e você estava tão feliz! Que você possa enfim descansar em paz, será recebida com muito amor e muita luz, porque as dores desse mundo louco acabaram para você… descanse, meu amor”, escreveu.