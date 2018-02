Estudante conquista título de Rainha Plus Size do Carnaval

Joana Flora, 20 anos, da Federação, disputou com outras 28 candidatas

A estudante Joana Flora, 20 anos, representante do bairro da Federação, conquistou o título de Rainha Plus Size do Carnaval. A primeira edição do concurso aconteceu neste domingo (4), no Wish Hotel da Bahia e elegeu ainda Renata Trindade como 1ª princesa e Roberta Mello como 2ª princesa.

Renata Trindade (1ª princesa), Joana Flora (Rainha) e Roberta Mello (2ª princesa)

(Foto: Jeane Merri/Divulgação)

Com objetivo de proporcionar a valorização, autoestima e beleza das mulheres gordas da Bahia, o evento levou 29 candidatas que vestem manequim a partir do tamanho 46 ao palco e contou com dez jurados - entre eles a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude,Taissa Gama (PTB), a jornalista Adriana Oliveira e André Menegry, da agência One Models.

Renata Trindade ficou com o título de Princesa

(Foto: Jeane Merri/Divulgação)

Roberta Mello conquistou a faixa de 2ª Princesa Plus Size do Carnaval

(Foto: Jeane Merri/Divulgação)

Critérios

Os principais critérios avaliados foram carisma, desenvoltura e afirmação. O samba no pé também foi levado em conta pelos jurados do concurso. Organizado pela empresária e Deusa do Ébano Cynthia Paixão e pela Miss Plus Size Bahia 2013 e pela coordenadora do movimento Vai Ter Gorda Adriana Santos, o concurso tevecomo padrinhos o cantor Daniel Vieira e a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má.

Adriana Santos (esquerda) e Cynthia Paixão (quarta) organizaram o concurso

(Foto: Jeane Merri/Divulgação)

Além do desfile, as candidatas apresentaram coreografias de Cissa Brito homenageando as principais festas populares de Salvador (Lavagem do Bonfim, Iemanjá e Itapuã). Também se apresentaram no concurso a banda Didá e a cantora Aila Menezes.