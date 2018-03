Estudante da Ufba é atingida com garrafadas na frente de faculdade

Jovem estava no ponto de ônibus

Uma estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi agredida com garrafadas por um desconhecido na manhã desta quinta-feira (15) enquanto aguardava um ônibus no ponto em frente à Faculdade de Arquitetura, na Rua Caetano Moura, Federação.

De acordo com registro feito no Hospital Geral do Estado (HGE), Luciana Machado dos Santos, 21 anos, estava no ponto de ônibus, por volta das 7h30, quando um homem se aproximou acertando a jovem no lado esquerdo da cabeça com uma garrafa de vidro.

Luciana foi socorrida por uma viatura da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) e encaminhada para o HGE, onde permanece internada. Não há informações sobre o estado de saúde da estudante.

Em nota, a Polícia Militar informou que, enquanto uma equipe fazia ronda no local para identificar o agressor, outra equipe levou a vítima ao HGE para receber cuidados médicos. "A mulher contou que foi agredida pelas costas e não viu o autor", diz a PM. Duplas de PMs reforçam a segurança no local.

A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia (Rio Vermelho). Ninguém foi preso até o momento.