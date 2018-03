Estudante de Pedagogia conta como é ser estagiária depois dos 40

"Sou mãe, esposa, estudante e, no auge dos meus 50 anos, me sinto plena”, afirma Adélia Conceição

Adélia Conceição, 50 anos, é estudante de Pedagogia e faz estágio na Escola Municipal Geraldo Tavares. No texto abaixo ela conta o que a levou a procurar um estágio em uma idade em que a maioria dos profissionais já estão no meio da carreira e vislumbrando a aposentadoria.

"Me chamo Adélia Conceição de Jesus, tenho 50 anos e estudo Pedagogia na Universidade Jorge Amado. Há uns 10 anos iniciei um curso de Administração, que me identifiquei muito, mas, por motivos financeiros, tive que trancar. Retomei os estudos optando por Pedagogia e, atualmente, estou no 4° semestre. Me sinto realizada com a escolha, apesar de ter ficado alguns anos fora das salas de aula.

Em dado momento, surgiu a oportunidade de participar do projeto Agente da Educação. Me inscrevi e fui chamada para o processo seletivo. Durante a dinâmica em grupo, participei com muita intensidade, como em tudo que faço. Acredito e confio na minha capacidade, força de vontade e dedicação. Hoje, atuo como agente da educação, de segunda a sexta, na Escola Municipal Geraldo Tavares, voltada para educação infantil.

Fui muito bem acolhida pela gestão e professores, assim como pelo colegiado. Estou completamente inserida, não sinto que sou tratada diferente por ser uma estagiária mais velha. Ao contrário, o que conta é a dedicação do profissional.

Tenho consciência de que, quando me formar, colaborarei para uma educação infantil ainda mais inclusiva, especialmente para crianças especiais. O maior motivo em estar de volta à faculdade era a minha necessidade de interagir com as pessoas, sair da zona de conforto, além da questão financeira e intelectual.

Sou mãe, esposa, estudante e, no auge dos meus 50 anos, me sinto plena”.