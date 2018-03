Estudante é baleado na cabeça em porta de escola na Soledade

Testemunhas dizem que adolescente foi vítima de assalto; delegado questiona

Um estudante de 16 anos foi atingido por um tiro na cabeça quando estava na entrada do Colégio Estadual Getúlio Vargas - antigo Colégio Estadual Carneiro Ribeiro -, no Largo da Soledade, em Salvador. Segundo testemunhas, ele é estudante do 9º ano do ensino fundamental da unidade e teria reagido a um assalto.

De acordo com estudantes da unidade que presenciaram a ação, o jovem estaria indo pra casa na hora em que foi abordado e baleado. A situação ocorreu na manhã desta terça-feira (27), por volta de 10h30.

"Em relação ao assalto sofrido por um estudante do Colégio Estadual Getúlio Vargas, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a comunidade escolar lamentam o ocorrido. A Secretaria esclarece que o fato aconteceu fora das dependências da unidade escolar. O estudante foi socorrido imediatamente para o Hospital Geral do Estado (HGE) onde passa por cirurgia", afirmou a Secretaria da Educação (SEC), em nota.

A pasta ressaltou que a direção da escola acionou a família do estudante. Apesar da SEC informar que o caso foi uma tentativa de assalto, a Polícia Civil informou que essa versão não é a mais provável.

"A priori, não é assalto, e não tem cara de assalto. Ele não reagiu a nada. Os pertences, inclusive, ainda estavam com ele", afirmou o titular da 2ª Delegacia (Liberdade), delegado Luis Henrique Costa.

A Polícia Civil informou, através da assessoria de comunicação, que o estudante passava pela porta do colégio quando foi atingido na cabeça. O estudante matriculou-se este ano na escola e estava sem farda. O atirador fugiu a pé.

A direção da escola informou ao CORREIO que o estudante não estava fardado. Isso porque o colégio ainda não distribuiu o fardamento. A reportagem foi até a escola e verificou que a maior parte dos alunos estava vestida com roupas normais.

A 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) informou, em nota, que enviou uma equipe até o Largo da Soledade, onde populares informaram que uma ambulância do Samu tinha prestado socorro a uma vítima na manhã desta terça (27).

O Samu, no entanto, informou que não fez o atendimento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente Salvador (Dercca).

Não há informações sobre o estado de saúde do estudante, que passaria por cirurgia durante a tarde.