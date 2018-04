Estudo afirma que macarrão pode ajudar a emagrecer

Comida não ameaça a dieta como a gente imaginava

Essa sim é uma notícia que nenhum de nós esperava: o macarrão não é um vilão da dieta. E pode até ajudar no emagrecimento. Isso é o que afirma um estudo publicado no British Medical Journal.

Pesquisa afirma que macarrão não ameaça a dieta

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

A vantagem da comida é o índice glicêmico (IG) dela, considerado baixo. Explicamos: se o alimento tiver um IG alto, significa que ele é digerido rapidamente, aumentando depressa a concentração de glicose (açúcar) no sangue e a produção de insulina. Quando circula em excesso, o hormônio faz o corpo acumular mais gordura.

Se já não bastasse, a tendência é que os níveis de açúcar despenquem na mesma velocidade. Ou seja: a fome volta rapidinho.

Com os alimentos de IG baixo, acontece o contrário: eles não favorecem nem o ganho de peso e nem o aumento da gordura corporal. E é nesse caso que o macarrão se encontra, segundo John Sievenpiper, principal autor do estudo.

De acordo com o estudo, as massas têm IG baixo

(Foto: Divulgação)

Uma equipe do Hospital St. Michael, no Canadá, avaliou pesquisas em que os participantes recebiam cerca de 3,3 porções de massa (aproximadamente 1 ½ xícara) por semana. Tudo associado a uma dieta saudável, rica em frutas, verduras e legumes. Depois de três meses, a surpresa: nenhum deles ganhou peso. E melhor ainda - alguns até emagreceram cerca de meio quilo.

A equipe constatou que alguns dos participantes até perderam peso

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

E por que o IG do macarrão é mais baixo que o de pão ou outras fontes de carboidrato? Uma possibilidade é que a proteína presente no trigo tipo grano duro (da massa italiana) se aglutina ao amido com o superaquecimento na fabricação. Assim, há uma digestão mais prolongada. Já nas versões nacionais do macarrão, o calor aglutina a proteína do ovo ao amido.

A proteína presente no macarrão se aglutina ao amido, deixando a digestão mais prolongada

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Uma versão integral é ainda melhor, já que as fibras reduzem ainda mais o tempo de digestão da massa.