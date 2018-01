Etiene Madeiros passa por cirurgia e para por até seis semanas

A atual campeã mundial realizou uma artroscopia no ombro direito

A nadadora Etiene Medeiros passou por uma cirurgia no ombro direito, em procedimento que foi bem-sucedido. A atual campeã mundial dos 50 metros costas realizou uma artroscopia no local para reparar uma lesão no bíceps dentro da articulação, além de ter retirado um cisto sinovial.



A cirurgia de Etiene teve pouco mais de 1h de duração, sendo que a previsão para esse tipo de lesão é de que o retorno às piscinas ocorra em um período entre quatro a seis semanas. Assim, a nadadora já começa a pensar nos seus próximos passos.



"Estou bem. A princípio foi estranho, pois nunca havia passado por isso. Porém, como atleta de alto rendimento tenho que estar preparada. Isso poderia ter acontecido com qualquer atleta pelas ações repetitivas. Estou rodeada de profissionais qualificados como a doutora Fernanda Lima (médica particular de Etien), o doutor Breno e toda família Sesi-SP me apoiando sempre. Mais um obstáculo que estou encarando. Mas já estou traçando metas e objetivos para esses dias que ficarei fora da piscina", declarou



Em 2017, primeiro ano do novo ciclo olímpico, Etiene foi medalhista de ouro na prova dos 50 metros costas no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste. Ela também venceu essa mesma prova no Mundial Militar, além da disputa dos 100m costas. No primeiro semestre de 2018, as principais competições serão o Troféu Maria Lenk, em abril, no Rio, e os Jogos Sul-Americanos, entre maio e junho, em Cochabamba.