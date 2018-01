'Eu não vim para ser O cara', diz Yago

Meia do Vitória não é protagonista, mas tem chamado a responsabilidade no começo da temporada

Ele não tem status de protagonista, mas vem chamando a responsabilidade neste começo de temporada. Homem de confiança do técnico Vagner Mancini, o meia Yago garantiu o triunfo por 2x1 contra o Atlântico, no domingo (28), e a liderança do Campeonato Baiano.

“Eu não vim para ser ‘o cara’, mas vim para ajudar bastante a equipe. Não estou aqui para ser o protagonista, mas para ajudar da melhor forma que eu puder quando estiver em campo”, afirma o jogador, que chegou a seu quinto gol com a camisa rubro-negra. Os anteriores foram marcados no ano passado, durante o Brasileirão.

Principal organizador do meio-campo do Leão, Yago será titular pela quinta vez na temporada. Depois de enfrentar Globo, Juazeirense, Vitória da Conquista e Atlântico, ele vai encarar o Ferroviário, quinta-feira (1º), às 21h15, no Barradão, pela Copa do Nordeste. “A gente tem que assumir a responsabilidade quando coloca a camisa do Vitória. Sei da minha importância no time e não vou fugir disso”, prega o jogador, que não foge também à sequência de jogos. "O bom é que você vai evoluindo porque tem bastante jogo, mas ao mesmo tempo é um pouco desgastante”.

Yago chamou a responsabilidade em momento oportuno, logo depois de dois atacantes deixarem o clube. Kieza e Tréllez se transferiram para Botafogo e São Paulo, respectivamente. Antes, o também atacante David foi para o Cruzeiro.

Um dos distribuidores de bola do time, Yago precisará se adaptar às novas referências na área rubro-negra. “O Vitória conseguiu manter uma base boa e isso facilita bastante. Infelizmente nesses últimos dias a gente perdeu jogadores importantes, mas tem chegado jogadores com nome também para suprir as necessidades do clube e acho que a gente vai entrosar o mais rápido possível”, prevê o meia.

A lista dos que chegaram para o setor ofensivo é grande: Rhayner, que já estreou, além do meia alemão Baumjohann e do centroavante Jonatas Belusso, que ainda não foram anunciados oficialmente pelo clube, mas já estão na Toca do Leão. O atacante Denilson, primeiro contratado da temporada, é outra novidade no elenco de 2018.

A partida contra o Ferroviário será a segunda do Vitória na Copa do Nordeste e a primeira na competição como mandante. O Leão estreou com triunfo no regional ao vencer o Globo, por 2x1, no dia 16. “É uma competição diferente e, por mais que seja começo de temporada, a gente tem que fazer um bom jogo. Graças a Deus a gente vem conseguindo evoluir nessas partidas e espero que essa também seja uma partida de evolução”, projeta Yago.