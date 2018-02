Eu, Tonya retrata a vida da patinadora Tonya Harding

Atleta sofria abuso do marido e era maltratada pela mãe autoritária

A promissora patinadora Tonya Harding tornou-se notícia graças ao seu talento e, também, devido à tentativa de sabotar uma rival, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. A vida da atleta chega aos cinema em Eu, Tonya, indicado ao Oscar de melhor atriz (Margot Robbie), atriz coadjuvante (Allison Janey) e edição. O filme de Craig Gillespie (A Hora do Espanto/2011) vai até a infância de Tonya, para mostrar a relação da menina com a mãe, uma mulher desequilibrada e autoritária. Tonya também tinha um relacionamento abusivo com o marido Jeff Gillooly (Sebastian Stan). Destauqe para as cenas de patinação, que reproduzem os movimentos reais de Tonya Harding em ação.

