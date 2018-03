EUA exclui Brasil de taxação sobre aço

Representante de Comércio, Roberto Lighthizer, comunicou decisão no Congresso Estadunidense

Os Estados Unidos não cobrarão mais as novas taxações sobre aço e alumínio do Brasil. O anúncio foi feito pelo representante de Comércio, Roberto Lighthizer. União Europeia, Coreia do Sul, Argentina e Austrália também ficarão de fora da cobrança, segundo ele.

O presidente Michel Temer já tinha informado na quarta-feira (21) durante discurso de abertura da 47ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que recebeu a informação do governo norte-americano de que a sobretaxa de 25% sobre produtos siderúrgicos não seria aplicada enquanto as conversações não fossem concluídas.

De acordo com informações do G1, ao falar ante o Congresso, Lighthizer afirmou que as isenções se aplicam "aos parceiros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (México e Canadá). Também à União Europeia. Temos ainda Austrália, Argentina e Brasil, e evidentemente a Coreia do Sul".

Se a decisão se concretizar, vai deixar de fora os quatro principais exportadores de aço para os Estados Unidos.