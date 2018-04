EUA prometem ir em frente com tarifas se China não mudar práticas comerciais

Sobre as sanções impostas a oligarcas russos ligados ao presidente Vladimir Putin, Sarah alegou que Trump vem sendo "duro" com a Rússia e continuará sendo

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou nesta sexta-feira que, se a China não interromper suas "práticas ilegais e injustas no comércio", os Estados Unidos irão em frente com o processo de tarifação de produtos do país asiático. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que o seu governo está considerando uma tarifação adicional sobre US$ 100 bilhões em produtos chineses.

"A China vem tendo ações ilegais e injustas no comércio global há muitos anos, não há novidade nisso. O presidente Trump está simplesmente respondendo a essas práticas", disse.

Sobre as sanções impostas a oligarcas russos ligados ao presidente Vladimir Putin, Sarah alegou que Trump vem sendo "duro" com a Rússia e continuará sendo "até que se veja uma mudança de comportamento" dessa nação na geopolítica.

Questionada sobre a quantidade de soldados da Guarda Nacional que será enviada à fronteira com o México e o prazo para que cheguem lá, a porta-voz afirmou apenas que a Casa Branca quer os militares na divisa "assim que possível". "Serão tantos quanto for necessário. E depois podemos convocar ainda mais (soldados)", disse.