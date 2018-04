Eva Wilma se apresenta em Salvador neste final de semana

Com 65 anos de carreira, atriz, bailarina e cantora faz show ao lado dos músicos Johnnie Herbert Jr. (seu filho) e William Paiva

Quem já viu Eva Wilma interpretando talvez não imagine que por trás do talento cênico, ela também dance e cante. A prova dessa expressão artística pode ser conferida no espetáculo Casos e Canções em cartaz durante o final de semana, no Teatro Jorge Amado. No show, que integra a programação da 19ª Edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, a atriz - acompanhada pelos músicos Johnnie Beat (Johnnie Herbert Jr, filho de Eva e do também ator Jonh Herbert) e William Paiva – interpreta as músicas que fizeram parte de sua história e que também terminam contando histórias outras como a de Inezita Barroso(apresentadora do Viola, Minha Viola e falecida em 2015), que foi sua professora de violão e canto.



Segundo ela, a ideia de produzir um espetáculo com essas características foi do filho. “Lembrei então que uma professora dizia que se cantava com o corpo inteiro. Para mim, cantar e dança enriquece o trabalho de ator”, completa, ressaltando que as canções foram eleitas por ela e os dois parceiros de espetáculo.



No repertório, os clássicos Uirapuru, Azulão, sob a inspiração de Inezita; Samba em Prelúdio, de Badem Powell e Vinícius de Moraes, que interpreta em dueto com o filho; das memórias com os pais, Eva canta Felicidade, de Lupiscínio Rodrigues; Trenzinho Caipira, de Villa Lobos; além das poesias de Ferreira Gullar. O espetáculo é encerrado pelos três interpretando Tempo Rei, de Gilberto Gil. “Toda a genialidade de Gil está nessa canção, que tem tanta propriedade em nos lembrar que viver é movimento”, completa.



Eva garante que o desafio sempre a acompanhou ao longo dos seus 65 anos de carreira, logo cantar, dançar e interpretar não sobrecarregam. Vale salientar que a atriz, em paralelo ao espetáculo, integra o elenco da nova novela da Globo O Tempo Não Pára, onde interpretará uma cientista.



SERVIÇO

Teatro Jorge Amado(Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba). Sábado (14), 20h, e domingo (15), às 19h. Ingressos: R$ 86| R$ 43. Vendas: bilheteria do teatro ou compreingressos.com.