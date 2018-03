Evento para empreendedores acontece em Salvador nesta sexta (2)

O evento começa às 8h e segue até 13h, no Edifício Mundo Plaza. A inscrição custa R$ 70

Acontece nesta sexta-feira (2) o evento "Empreendedores extraordinários: vencendo os seus limites". Voltado para empresários e estudantes que têm interesse na área, o evento vai tratar da necessidade de uma gestão inovadora empresarial e outros temas relacionados.

O evento começa às 8h e segue até 13h, no Edifício Mundo Plaza. A inscrição custa R$ 70.

Participam do evento o empresário e consultor Isac Souza, que falará sobre a importância do marketing digital para as empresas, Moisés Ribeiro, CEO da Brascoaching, que vai falar de gestão empresarial e o o empresário Gabriel Bonfim, que dará um depoimento. Além disso, haverá espaço para perguntas e respostas.

O evento é organizado pela coach pessoal Josy Barbosa. No local estarão espalhados stands dos parceiros que apoiaram - incluindo aí a Brascoaching, Nona Paradiso, Gráfica Baiana, AV Comunicações, Revista Mosaico, Gravadora Serafins e Daniela Bacelar.

Clique aqui para se inscrever.