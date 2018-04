Evento que celebra o Dia Mundial da Criatividade tem inscrições abertas

Data criada pela ONU será celebrada na Escola de Belas Artes da Ufba, na Tropos e na Rede Mais

O Dia Mundial da Criatividade será celebrado em Salvador com atividades gratuitas em três espaços e quem quiser participar pode se inscrever pelo site www.worldcreativityday.com. Bate-papo, oficinas e intervenções artísticas fazem parte da programação que vai acontecer na Escola de Belas Artes da Ufba, no Tropos Coworking e na Rede + (Barra).

A partir da iniciativa da Organização das Nações Unidas de estabelecer uma data oficial para celebrar o Dia Mundial da Criatividade (DMC), a proposta é transformar o dia 21 de abril em um marco histórico. “A ONU oficializou a data para reforçar a importância da criatividade na construção de um mundo melhor. Quando aceitei o convite dos organizadores no Brasil para realizar a primeira edição em Salvador, busquei nomes que acreditam no potencial criativo”, revela a embaixadora do DMC 2018 Salvador, Livia Fauaze, que é designer especializada em inovação, negócios criativos e design estratégico.

A programação no Tropos Coworking, no Rio Vermelho, vai contar com um ciclo de bate-papos. O primeiro será “A arte como meio de Empreendedorismo”, às 9h30, com Moara Rocha (Mais Um Filmes), Hermógenes Araújo (Cantos), Coletivo Ponto Art (Teatro) e Ola Music Branding (Música).

À tarde, a partir de 13h30, o encontro aborda “O papel da criatividade nos negócios sociais”, com Geo Nunes (Amora Brinquedos Afirmativos), Apoena Serrat (Circo Picolino), Débora Didonê (Canteiros Coletivos) e Lais Rocha (Ocupa Laje). A programação no Tropos termina com “Criatividade e Originalidade: encontrando a diferenciação no mundo hiperconectado”, às 16h, com Talis Castro (ator), Sista Katia (conectora urbana), Renata Mota (cenógrafa) e Luma Nascimento (pesquisadora).

Na Rede+, localizada na Barra, acontecem quatro oficinas. Escrita Criativa, às 9h, com a jornalista e escritora Isa Lorena, e a oficina Fonte Criativa: PPT, com as publicitárias Bruna Bastos e Beth Maciel. À tarde, a partir das 14h, tem oficina de Carimbos, com a artista Géssica Lima, e Bullet Journal como Ferramenta Criativa, com a jornalista e designer Gabriela Cruz e a ilustradora Samara Reis, da Imperativa.



Na Escola de Belas Ares da Ufba, no Canela, vai rolar a mesa “Processos criativos nas artes e no design”, às 13h, com Luis Parras Vinícius S.A (artista visual) e o Coletivo Motora (escritório de design). No mesmo horário, acontece a intervenção artística Mágica Closeup, com Eli e Luiz. A programação inclui, ainda, a oficina de Stick e Lambe, Microintervenções Cotidianas, às 14h, com Felipe Brito e Taiane Dias, e a oficina Colagem, com Ju Rangel, além da instalação Xaréu, com o Aruá Estúdio, e do Carrinho Multimídia, às 15h, com Ana Dumas.

PROGRAMAÇÃO EM SALVADOR

TROPOS (RIO VERMELHO) || BATE-PAPO

A Arte como Meio de Empreendedorismo

(9h30 às 12h)

1. Moara Rocha (Mais Um Filmes)

2. Hermógenes Araújo (Cantos)

3. Coletivo Ponto Art (Teatro)

4. Ola Music Branding (Música)



O Papel da Criatividade nos Negócios Sociais

(13h30 às 15h30)

1. Geo Nunes (Amora Brinquedos Afirmativos)

2. Apoena Serrat (Circo Picolino)

3. Débora Didonê (Canteiros Coletivos)

4. Lais Rocha (Ocupa Laje)



Criatividade e Originalidade: Encontrando a Diferenciação no Mundo Hiperconectado

(16h às 17h30)

1. Talis Castro (ator)

2. Sista Katia (conectora urbana)

3. Renata Mota (cenógrafa)

4. Luma Nascimento (pesquisadora)



REDE + (BARRA)

Manhã: 9h às 12h30

Oficina 1: Escrita Criativa (Isa Lorena)

Oficina 4: Oficina 1: Fonte Criativa: PPT (Bruna Bastos e Beth Maciel)

Tarde: 14h-17h30

Oficina 3: Carimbos (Jéssica Lima)

Oficina 2: Bullet Journal como Ferramenta Criativa (Gabriela Cruz e Samara Reis)



Escola de Belas Artes (CANELA)

Mesa: Processos Criativos nas Artes e no Design

(13h às 15h)

1. Luis Parras Vinícius S.A (artista visual)

2. Coletivo Motora (escritório de design)



13h - 15h

Intervenção artística Mágica Closeup (Eli e Luiz)



14h - 17h

Oficina 1: Stick e Lambe, Microintervenções Cotidianas (Felipe Brito e Taiane Dias)

Oficina 2: Colagem (Ju Rangel)

Instalação Xaréu (Aruá Estúdio)



15h – 17h

Carrinho Multimídia (Ana Dumas)