Evento reúne 10 empresas de seleção para emprego e estágio 

por Lucy Barreto

Vai ser realizada amanhã mais uma edição do projeto Nassau Cidadã, que oferece oportunidades de emprego e estágio. A ação gratuita será realizada na unidade Lauro de Freitas (Estrada do Coco), das 9h às 16h. Ao todo, 10 empresas e instituições de recrutamento vão participar do evento com vagas e oficinas para os participantes.

Algumas das oportunidades são: Auxiliar de Serviços Gerais; Vigilante; Jardineiro; Técnico de manutenção predial; Supervisor de contratos; Manobrista; piscineiro; Operador de estoque; Analista de Departamento Pessoal; Auxiliar Administrativo; Consultor de vendas; Assistente administrativo financeiro; vendedor de loja, dentre outros.

Além disso, os visitantes poderão participar de oficinas sobre coaching, qualidade de vida, orientações sobre entrevista de emprego, o cenário atual do mercado de trabalho e empregabilidade.

Não é necessário realizar inscrição, basta comparecer levando a carteira de identidade, carteira de trabalho e currículo profissional. Outras informações: (71) 3505-4517 e 3505-4575.

Capacitação de graça

A Associação Pero Vaz Velha abre hoje 1.200 vagas para cursos gratuitos que serão ministrados por instrutores do convênio em parceria com o Sesc. As vagas são para pessoas de Salvador e Região Metropolitana. Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Outras informações: (71) 3163-9318.