Evento sobre conteúdo digital acontece em Salvador nos dias 23 e 24

Acontece em Salvador nos dias 23 e 24 de março o UHULL Connect, evento que reúne produtores de conteúdo - pessoas, marcas e agências. Serão oferecidos workshops, palestras e debate. O evento, nascido na capital baiana, acontece desde 2016. O ingresso para os dois dias custa R$ 175.

"Percebemos que aqui, em Salvador, tinha muita gente boa produzindo coisas incríveis, mas só haviam grandes encontros em outras cidades, principalmente em São Paulo. Então decidimos chamar alguns parceiros e criar um espaço onde pudéssemos nos reunir e aprender juntos em nossa própria região”, explica Alexandre Souza, co-criador da UHULL.

A terceira edição do evento pela primeira vez acontece no final de semana. Serão atividades ligadas a temas como empreendedorismo, tecnologia, acessibilidade na comunicação, marketing de influência e comunidades.

No dia 23, acontecem dois workshops exclusivos, com conteúdo mais prático, No dia 24, será a vez das palestras e debates, além de um happy hour musical que marca o encerramento.

Entre os palestrantes confirmados para esta edição, estã: Hugo Bernardo (Country Manager da Eventbrite), Rodrigo Arnaut (Agente no Esconderijo Criativo), Paola Dionizio (Gerente de Marketing e Comunicação Lomadee), Maria Brasil (Co-fundadora da Cazulo), Ana Clara Schneider (Fundadora da Sondery - Creative Accessibility), Thalis Antunes (Gerente de Conteúdos e Comunidades das Campus Party Brasil), Felipe Oliva (Co-Fundador e CEO da Squid) e Carol Mazzochin (Coach para multipotenciais).

A programação completa pode ser consultada no site (clique aqui). Ingressos também devem ser comprados lá.

INFORMAÇÕES

Serviço: UHULL Connect Salvador

Onde: Cine Teatro Casa do Comércio e Salvador Shopping Business

Quando: 23 e 24 de março de 2018

Valor: R$175,00

Site: www.uhullconnect2018.eventbrite.com.br

Facebook: /fazuhull

Twitter: @fazuhull

Instagram: @uhullconnect