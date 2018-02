Everything Sucks! será lançada no próximo dia 16; veja trailer

O seriado conta a experiência do ensino médio nos anos 1990

A Netflix acaba de divulgar o trailer da série Everything Sucks!, que será lançada no próximo dia 16, uma sexta-feira. Assista ao trailer abaixo.

O seriado conta a experiência do ensino médio nos anos 1990: desespero, sinceridade, excitação e... livre de smartphones. Situada na cidade da vida real de Boring, Oregon em 1996, Everything Sucks! é uma história engraçada sobre a chegada desta idade e gira em torno do Clube de Audiovisual e do Clube de Teatro da Escola de Boring - dois grupos de nerds excluídos, que juntarão forças para fazer um filme e suportar o purgatório conhecido como High School.

A série é estrelada Peyton Kennedy (The New Edition Story) e Jahi Winston (The New Edition Story) como os alunos Kate Messner e Luke O'Neil, e tem Patch Darragh (Sully, Boardwalk Empire) e Claudine Nako (Grimm) interpretando seus respectivos pais. A série - que mistura comédia e drama - de dez episódios, cada com 30 minutos, foi criada por Ben York Jones (Like Crazy, Newness) e Michael Mohan (Save the Date, Pink Grapefruit), que também assinam como produtores executivos.