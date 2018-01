Ex-artilheiro da Série A, Washington comanda Vitória da Conquista

Segunda partida dele como treinador será contra o Vitória, quarta-feira (24)

O coração valente agora bate forte à beira dos gramados baianos. O ex-atacante Washington, campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, vai fazer sua segunda partida como treinador na quarta-feira (24), às 20h45, contra o Vitória, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Com as chuteiras aposentadas desde 2011, Washington comanda o Vitória da Conquista desde o dia 1º de dezembro do ano passado.

Depois que parou de jogar, ele decidiu se tornar treinador. Fez cursos na CBF e estágios com técnicos experientes, a exemplo de Tite e Abel Braga. Apesar do destaque que teve como jogador vestindo camisas de clubes como São Paulo, Atlético-PR, Fluminense e Ponte Preta, Washington preferiu começar a nova carreira em um clube de pouca repercussão.

“O planejamento era começar numa equipe menor, porque as equipes menores são as verdadeiras escolas dentro do futebol, onde você erra, acerta, conserta e nada melhor do que começar numa equipe organizada, com planejamento, como é o Vitória da Conquista”, explica o ex-atleta, que vestiu a camisa da Seleção em 2001, na Copa das Confederações.

“A experiência está sendo ótima. Bem mais estressante do que na época de atleta, mas dentro do esperado, pois me preparei pra isso”, afirma o agora treinador. A estreia de Washington à beira do campo aconteceu no último domingo (21), quando o Vitória da Conquista venceu o Atlântico por 3x1, no Barradão, na rodada de abertura do Campeonato Baiano.

“É muito mais difícil e muito mais complicado que estar em campo. Senti a mesma ansiedade de quando estreei no futebol, só que quando jogava, com 15 minutos você se acostuma com o jogo. Ali fiquei ansioso do início ao fim”, conta o técnico, que em 2002 foi aconselhado a abandonar o futebol após passar por uma cirurgia cardíaca.

Na ocasião, ele tinha 27 anos e defendia o Fernerbahçe, da Turquia. Washington não desistiu do esporte e, em 2004, foi artilheiro do Brasileirão ao marcar 34 gols pelo Atlético-PR. Em 2008, pelo Fluminense, ele assinou 21 tentos e dividiu a artilharia com Keirrison, pelo Coritiba, e Kléber Pereira, pelo Santos.

“Faço exames periódicos e está tranquilo. Estou bem visto pelos médicos”, garante o ex-jogador, que, além de administrar a ansiedade à beira do campo, também precisa conter a vontade de entrar nele. “Bate muita saudade, e deu vontade de estar em campo no jogo de domingo, num gramado tão bom como está o do Barradão”, conta, aos risos.

Na quarta-feira (24), tem mais um teste para o “Coração Valente”, apelido que ganhou após a cirurgia e o acompanha, literalmente, em todo lugar, tatuado no braço direito. Líder do estadual, o Bode de Washington vai enfrentar o atual bicampeão baiano. “Vai ser uma partida difícil e o primeiro teste forte, mas estamos jogando em casa e, fisicamente, acredito que minha equipe está melhor. A qualidade técnica do Vitória compensa, mas a gente não pode deixar. Temos que tentar neutralizar a qualidade técnica deles com uma marcação forte”, alerta.