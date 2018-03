Ex-artilheiros da dupla Ba-Vi, Nonato e Neto seguem com pontaria

Nonato e Neto Baiano alegraram tricolores e rubro-negros, e nunca se enfrentaram em gramados baianos

Eles já viveram o auge da carreira há algum tempo, mas continuam implacáveis diante das traves rivais. Os anos se passaram, mas o faro de gol de Nonato e de Neto Baiano, não. Centroavantes natos, eles seguem honrando a camisa 9 e, neste começo de temporada, exibem números de dar inveja em muito atacante em pleno vigor físico.

Aos 38 anos, Nonato balançou a rede 11 vezes em 16 jogos. Com a camisa da Aparecidense, marcou nove pelo Campeonato Goiano e dois pela Copa do Brasil, um deles no surpreendente triunfo por 2x1 contra o Botafogo, que classificou a equipe goiana à segunda fase - em que acabaria eliminada pelo Cuiabá.

“Sempre fiz gols, sou um cara muito iluminado e nasci com esse dom de fazer gols. Independentemente da idade, o importante é estar feliz, motivado e apaixonado pela sua profissão. Eu amo jogar futebol”, afirma o atacante revelado pelo Bahia. Ídolo tricolor, Nonato é o sétimo maior artilheiro da história do clube, com 125 gols.

Neto Baiano assinou o nome em vermelho e preto. Mesmo muitas vezes questionado pela torcida do Vitória, é o maior goleador do Barradão, com 53 gols anotados no estádio. Este ano, com a camisa do CRB, marcou 11 em 17 jogos, incluindo dois no domingo (25), no triunfo de 2x0 sobre o Coruripe. Foram oito pelo Campeonato Alagoano, dois pela Copa do Brasil e um pelo Nordestão. Aos 35 anos, quer muito mais.

“Estabeleci que quero ser artilheiro do Brasil este ano. Quero jogar por muito tempo ainda e, com 35 anos, para conseguir ter proposta, tenho que fazer gols. Por isso a meta. Quero fazer este ano, no mínimo, uns 28 ou 30 gols”, projeta, confiante.

Um desafio e tanto: Neto fez 13 gols em 2017 e 13 também em 2016, já pelo CRB.



Saudade

Nonato e Neto Baiano alegraram tricolores e rubro-negros em momentos diferentes e nunca se enfrentaram em gramados baianos. Deixaram saudade e ficaram com saudade também, tanto é que pleiteiam nova oportunidade na dupla Ba-Vi.

“Eu estou bem aqui no CRB, mas vontade sempre tenho. Penso em encerrar minha carreira no Vitória ou no Sport. Penso um dia voltar para encerrar, mas jogar, acho que é muito difícil”, reconhece Neto, que teve três passagens pela Toca (2009, 2011-2012 e 2015). “Este ano meu empresário conversou com o novo presidente e não teve interesse. Toda a minha história aí acho que não foi suficiente para poder voltar”, comenta campeão baiano em 2009.

Nonato coleciona mais conquistas por aqui. Após virar profissional, ergueu dois troféus estaduais (1999 e 2001) e dois da Copa do Nordeste (2001 e 2002). Na segunda passagem, em 2007, fez parte da campanha de acesso à Série B.

“Pelo que venho fazendo há muito tempo e pelo que já fiz no Bahia, acho que não custava nada ter outra oportunidade. Fico triste porque os caras podiam olhar de outra maneira e me dar outra oportunidade, até pelo ídolo que eu fui”, lamenta. Vontade que serve de motivação para continuar no caminho do gol. O futebol agradece.

Ex-rivais, Neto Baiano e Feijão hoje são amigos

Rivais na época em que jogavam na dupla Ba-Vi, Neto Baiano e o volante Feijão se tornaram amigos no CRB. “Feijão é meu irmãozão. Rivalidade e brincadeira não se misturam com vida pessoal. Estou sempre junto com ele, somos grandes amigos e vamos para o treino juntos”, conta Neto. Só não assistiram ao primeiro Ba-Vi do ano lado a lado. “Feijão é Jahia e eu Vitória, não tinha como ver junto. Nessa hora não dá para ficar na parceria, não”, conta o ex-rubro-negro.



Nonato: foto com cerveja e ‘Alô Tite’ nas redes sociais

Nonato tem tanta moral na Aparecidense que o Twitter oficial do clube sempre faz referência ao artilheiro. Uma delas foi uma postagem com a frase “Alô Tite, Nonato é brasileiro”. Semana passada, ele foi poupado de um jogo, e o clube publicou foto do atacante com uma cerveja. A legenda dizia: “Enquanto isso, Nonato está em casa descansando para a semifinal”. O jogador explica: “Ficou legal, mas a foto é antiga. Da época em que eu jogava no Goianésia. Eu acompanhei a rodada, mas estava descansando mesmo”, conta. Pouco depois, a foto foi tirada do ar.