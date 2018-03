Ex-ator mirim da Disney mata a ex e tenta suicídio nos EUA

Segundo a polícia, Crane foi até a loja onde a ex estava e atirou nela

Ex-ator infantil da Disney, Kevin Crane, 33 anos matou a ex-mulher e depois tentou tirar a própria vida em Ventura, na Califórnia, nos EUA. Ele fez parte da comédia infantil "O Pequeno Grande Time", em 1994. O caso foi no sábado, mas foi noticiado pela imprensa americana nesta terça-feira.

Segundo a polícia, Crane foi até a loja onde a ex estava e atirou nela. Em seguida, ele atirou contra si mesmo, mas não morreu. De acordo com o Radar Online, Crane está internado em estado crítico.

Crane atualmente trabalhava como corretor de imóveis, vendendo e alugando imóveis de luxo em Hollywood. Ele e Parisa Siddiqi estavam separados desde janeiro de 2016, com o divórcio oficializado em fevereiro do ano passado. Eles tiveram juntos dois filhos, que estão com familiares.

Ele estava afastado do mundo do entretenimento há anos. Em "O Pequeno Grande Time", ele tinha apenas 8 anos e fazia parte de um time de futebol americano infantil. O ator Rick Moranis viveu o técnico no longa.

Crane a e ex tiveram juntos dois filhos (Foto: Reprodução/Instagram)