Ex-BBB anuncia nascimento de gêmeos: 'Série de complicações'

Crianças nasceram após sete meses de gravidez

A ex-BBB Mariana Felício deu à luz esta semana aos filhos gêmeos João e José. As crianças nasceram prematuras, após apenas sete meses de gestação. Nas redes sociais, Mariana falou do parto e diz que houve algumas complicações na gravidez.

"A vida e suas surpresas! Tudo aconteceu muito rápido e não tivemos tempo para nada. Nossos meninos nasceram prematuros e estão estáveis.Tive uma série de complicações nesta gestação, tudo bem diferente das primeiras! Mas no momento está tudo bem e ainda vou contar esta história todinha pra vocês, foram dias bem intensos. Terei alta ainda hoje, minha recuperação foi ótima mas nossos meninos precisam de cuidados por serem prematuros. João e José nasceram com 1,200 kg cada e com todas as funções preservadas. Estão sendo muito bem cuidados e estamos na torcida e muito confiantes na recuperação deles! Que Deus abençoe a todos nós", escreveu.

Mariana é casada com o também ex-BBB Daniel Saulo. Os dois já são pais de Anitta, 3 anos, e Antônio, de 1.

Assista à fala da ex-BBB antes do parto: