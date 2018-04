Ex-candidato a prefeito pelo PSOL é assassinado na Bahia

Suspeito do crime é um homem que tinha ameaçado a vítima de morte

Ex-candidato a prefeito de Capim Grosso, cidade do centro norte da Bahia, Antônio Carlos Almeida, 39, foi assassinado com ao menos três tiros de revólver calibre 38 na porta de casa por dois homens numa moto.

O crime ocorreu por volta das 18h30 noite de quarta-feira (11), quando a vítima conversava com um amigo na porta de casa – o amigo não ficou ferido. A vítima, baleada na cabeça e tórax, morreu no local.

Foto: Divulgação

Segundo o delegado titular de Capim Grosso Humberto Marino Júnior, o suspeito do crime é um homem que tinha ameaçado a vítima de morte. Antônio Carlos deu queixa das ameaças em março e a polícia fez um TCO (termo circunstanciado de ocorrência).

“Estamos direcionando as investigações para a pessoa que fez a ameaças. Eles dois vinham tendo desavenças há muito tempo, com brigas. Moravam na mesma rua”, disse o delegado, segundo o qual o crime não tem relação com a política.

O corpo de Antônio Carlos foi enterrado na tarde desta quinta-feira (12) em Capim Grosso, cidade de 31 mil habitantes. Após 2012, ele não se candidatou mais a cargos públicos. A polícia informou que o crime, aparentemente, teve “motivação torpe”.