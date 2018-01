Ex-jogador do Vasco é morto a tiros em São Paulo

Crime aconteceu em Praia Grande, no litoral do estado. Motivação é desconhecida

O ex-jogador do Vasco Alan Júnior Pereira Alves, 26 anos, foi mortos a tiros no em Praia Grande, litoral de São Paulo na noite desta sexta-feira (12). Ele estava com um amigo perto de um campo de várzea, quando dois homens que estavam em uma moto passaram atirando.

Alan e a outra vítima atingida, identificada como Mafaldo Alexandre Pereira, foram socorridos pelos próprios amigos até o Pronto Socorro do Quietude. Mas o jogador já chegou morto à unidade de saúde. O outro baleado foi transferido para o Hospital Irmã Dulce.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo a polícia, nada foi levado das vítimas.

Alan Júnior Pereira Alves atualmente jogava como zagueiro no Club Deportivo y Social Santa Rita, da segunda divisão do futebol equatoriano. Antes, atuou como atacante pelo Atlético Sorocaba, Vasco (sub-23), Portuguesa-RJ, Vasco da Gama Sines (Portugal), Americano, Comercial, Arapongas e Goytacaz.