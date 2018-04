Ex-marido invade casa de MC Carol e tenta esfaquear funkeira

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (4). Na delegacia, agressão foi tipificada como 'lesão corporal'

A funkeira MC Carol foi agredida pelo ex-marido na madrugada desta terça-feira (4), dentro de casa. Ela publicou um relato no Facebook contando como tudo aconteceu.

"Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. 4h da manha meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matou de facão. E o álibi dele é que eu estava postando videos e fotos na piscina!", escreveu a cantora.

Mão de MC Carol ficou com ferimentos após luta corporal (Reprodução/Facebook) Facão usado pelo ex-marido da funkeira (Reprodução/Facebook)

Na rede social, ela contou também que teve que entrar em luta corporal com ele para não ser esfaqueada, e ainda publicou as fotos do facão e dos ferimentos em suas mãos.

Horas depois, em outra publicação, MC Carol relatou que foi até uma delegacia prestar queixa, e o caso foi registrado como lesão corporal, o que a deixou revoltada. "ENTÃO EU INVADO UMA CASA, COM UM FACÃO E TENTO ESFAQUIAR UMA MULHER, NÃO É TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO NOSSO PAÍS!!!", escreveu.