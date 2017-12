Ex-presidente do Egito é condenado a três anos de prisão

Mais 18 pessoas também foram condenadas por insulta ao judiciário

Um tribunal do Egito condenou neste sábado (30) o ex-presidente do país Mohammed Morsi e mais 18 pessoas por insulta ao judiciário. A pena prevista é de três anos de prisão.



Entre os condenados está o proeminente ativista de direitos humanos Alaa Abdel-Fattah e o analista político Amr Hamzawy, que também terão de pagar uma multa de 30 mil libras egípcias (US$ 1 688,00).



Abdel-Fattah já cumpre pena de cinco anos desde 2013, por protestos ilegais. Já Hamzawy vive no exílio. Os condenados podem entrar com pedido de recurso na Justiça.



Morsi, o primeiro presidente democraticamente eleito do Egito, foi deposto por militares em 2013. Desde então, tem sido acusado por diversos crimes, como espionagem e conspiração internacional