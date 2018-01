Ex-vice-prefeito de Ourolândia é morto em Candeias; político foi alvo da Lava-Jato

Autor do crime procurava José Roberto em sua empresa há dois dias, diz família

O ex-vice-prefeito de Ourolândia, Norte do estado, José Roberto Soares Vieira, 47 anos, foi assassinado durante a manhã desta quarta-feira (17) na Fazenda Mamão, localizada na Rodovia BA-522, km 8, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o ex-vice-prefeito foi morto por volta de 11h.

De acordo com familiares do ex-vice-prefeito, José Roberto chegava na empresa por volta das 11h quando foi baleado por um homem que o procurava, havia dois dias, pedindo emprego.

Esse homem, de acordo com a família, chegou à empresa procurando pelo empresário. Ele alegava que a mulher estava grávida e que precisava de um trabalho. A vítima, embora não tenha negado uma oportunidade ao acusado, foi morta a tiros quando chegava para trabalhar.

Uma das sobrinhas do empresário, que não quis se identificar, contou que o tio estava quase entrando na empresa quando foi alvejado. Ele parou para conversar com o acusado quando foi morto.

"O homem dizia que estava precisando de um emprego. Meu tio disse que ele poderia fazer qualquer coisa, uma pintura, algo do tipo", contou a jovem ao CORREIO.

O suspeito no dia anterior ao crime, na terça (16), chegou de moto à empresa para esperar a vítima. Ele permaneceu durante toda a manhã na porta do local aguardando a chegada do empresário.

"Ele só saiu depois que os funcionários avisaram que meu irmão não iria. Nesse dia meu irmão não foi trabalhar", disse umas das irmãs do empresário.

Após ser informado que a vítima não iria trabalhar, o homem foi embora e retornou no dia seguinte. No dia do crime, ele estacionou a moto em frente à empresa, deixou o veículo ligado e ficou à espera do empresário.

José Roberto Soares Vieira será sepultado nesta quinta-feira (18) na cidade de Ourolândia, onde foi vice-prefeito em dois mandatos.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 11h30 de quarta-feira (17), a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Candeias) foi acionada sobre um homem atingido por disparo de arma de fogo no interior da Empresa Green Transportes, na BA 522, Fazenda Mamão, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual, no município de Candeias.

"A guarnição da viatura 9.1010 deslocou-se ao endereço e a vítima, o empresário José Roberto Soares Vieira, 47 anos, recebeu atendimento do Samu, porém foi constatado o óbito no local. Segundo relatos, o homem estava chegando à empresa, onde havia uma pessoa ofertando serviços de roçagem, ao ser atendido pelo empresário, este homem sacou uma arma de fogo e o alvejou. O autor do crime fugiu logo em seguida em uma motocicleta. O caso será investigado pela Polícia Civil", destacou a PM, em nota.

Lava-Jato

José Roberto foi alvo de condução coercitiva pela 47ª fase da Operação Lava Jato, a Operação Sothis, em novembro de 2017. Durante a operação, o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus foi preso. Ele supostamente gerenciava a empresa JRA Transportes de seu filho, Victor Hugo Fonseca de Jesus.

A empresa foi acusada de ser utilizada em um esquema de repasse de propina, investigado pela Lava Jato. Com base no depoimento de José Roberto, o Ministério Público Federal rastreou pagamentos de R$ 2,3 milhões feitos supostamente em benefício do ex-gerente da Transpetro.

A empresa teria sido dissolvida em 2011 após José Roberto não concordar com repasses de terceiros à conta da empresa. No depoimento à Polícia Federal, no entanto, ele afirmou que todos os contratos firmados com a BR Distribuidora e com a Transpetro foram regulares, mediante processo licitatório.

Ele ainda afirmou no depoimento que a empresa realizava transferências para os parentes de José Antônio de Jesus. José Antônio teve sua prisão temporária convertida em preventiva em novembro após as declarações de José Roberto.