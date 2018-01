Ex-Vitória, Carlos Amadeu é promovido à seleção sub-20

Técnico treinava o time sub-17 do Brasil

O cargo estava vago desde a saída do campeão olímpico Rogério Micale, há quase um ano, e só agora a CBF definiu o novo técnico da seleção brasileira sub-20. Será o baiano Carlos Amadeu, que comandava a categoria sub-17 e foi promovido.

Aos 52 anos, Amadeu teve passagem pelas divisões de base do Bahia e do Vitória, e foi no rubro-negro que se destacou em 2012 com a conquista da Copa do Brasil da categoria. Desde 2015 ele treinava o time sub-17 do Brasil, que foi terceiro colocado no Mundial, no ano passado.

O principal compromisso que Amadeu terá pela frente é classificar a seleção sub-20 para as Olimpíadas de Tóquio-2020, através do Sul-Americano. Os dois primeiros garantem vaga, enquanto os quatro melhores colocados se classificam para o Mundial.