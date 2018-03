Exames não apontam lesão grave, mas Allione e Elber são dúvidas

Médico do Bahia explica a situação da dupla e de outros atletas

Enquanto prepara a equipe para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, sábado (17), às 18h30, no Adauto Moraes, contra a Juazeirense, o técnico Guto Ferreira aguarda aval do departamento médico para poder contar com alguns jogadores.

Após se machucarem na derrota para o Náutico por 1x0, em Recife, Allione e Elber foram submetidos a exames de imagem, que não apontaram lesão grave. Porém, eles ainda não estão à disposição da comissão técnica, como explicou o médico do clube, Luiz Sapucaia.

"Allione sofreu trauma no joelho, não tem lesão, mas permanece na fisioterapia. Está quase sem dor, mas aguardamos a evolução. Elber fizemos exame, não tem lesão muscular, mas tem dor. Estamos aguardando, depende da evolução".

Já praticamente liberados, o volante Gregore e o lateral-esquerdo Mena estão na fase de transição e serão reavaliados nesta terça-feira (13). "Os dois já estão sem dor, terminaram o processo de fisioterapia e estão na transição. Vamos reavaliar os dois, mas certamente vão estar à disposição", garantiu o médico tricolor.

Por fim, Sapucaia comentou também as situações de João Pedro e Régis. "João Pedro fez uma contusão extensiva do joelho e teve uma tendinitezinha do tendão patelar. Estamos fazendo a fisioterapia, mas tem um pouco de dor. Régis sentiu uma dor no glúteo máximo, fizemos exame e não tem nenhuma lesão, mas tem dor e estamos no período fisioterápico".