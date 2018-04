EXCLUSIVO! Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, será inaugurado em dezembro

(Foto:Divulgação)

Prédio na Praça Castro Alves será a sede do Hotel Fasano em Salvador

Três anos depois da retomada das obras, o Hotel Fasano vai enfim inaugurar sua unidade baiana na Praça Castro Alves. No próximo mês de outubro, a Prima, responsável pela construção, vai entregar o empreendimento à rede hoteleira de Rogério Fasano. A partir daí, o prédio será liberado para o arquiteto paulista Isay Weinfeld, autor do projeto, começar a montagem do mobiliário e a execução da decoração de interior do hotel que terá 70 suítes, seis delas de categoria máster com 176m². Em conversa exclusiva com a coluna, Constantino Bittencourt, sócio e CEO do Grupo Fasano, confirmou para dezembro a abertura oficial. “Não temos ainda o dia exato de abertura, mas vamos entrar em 2019 com a nossa sonhada unidade de Salvador”, afirmou.

Música na Suiça

Os baianos Margareth Menezes e Gilberto Gil vão dividir o palco da noite brasileira na 52ª edição do Montreux Jazz Festival, na Suíça, com a sambista carioca Mart´nália. Os três se apresentam na sala principal do evento, o Auditorium Stravinski, no dia 7 de julho. De lá, Maga segue para uma turnê pela Itália, Alemanha e França. “É com muita alegria que retorno ao palco do Festival de Montreux pela quarta vez. Um retorno muito especial também porque estarei na mesma noite de Gil e Mart´nália”, festeja.

Arte paulista

Marcada para o dia 8 de maio, às 19h, a abertura da mostra 16 por 4 que reúne na Paulo Darzé Galeria de Arte, os artistas paulistas Jac Leirner, Marcelo Cipis, Paulo Monteiro e Ricardo Bezerra. A exposição é composta de esculturas e pinturas em dimensões variadas que misturam o uso de materiais como alumínio, cerâmica, madeira, e técnicas como óleo, acrílica, guache sobre tela ou papel. Os quatro artistas visuais possuem uma trajetória bastante definida por exposições no Brasil e no exterior, com obras em coleções públicas e privadas, e prêmios nacionais e internacionais.



Sauípe

A OR, braço imobiliário do grupo Odebrecht, vai promover um almoço para convidados, no próximo sábado, no Stand de Vendas do Reserva Sauípe, no litoral norte. O evento, que visa promover o empreendimento, lançado no ano passado, com lotes de 450m² a 963m², terá cardápio assinado pelo restaurante Amado. Atualmente, a OR atua em cinco estados e no Distrito Federal.

Prosa com vinho

Sommelier internacional e um dos sócios da Dieb Import, Pedro Luz, está escalado para o workshop Bahia Vinho Show 2018, um evento pioneiro na Bahia, dedicado ao universo do vinho, que reúne distribuidores e vinícolas. Na sexta-feira (18), às 20h30, ele participará de um bate-papo sobre a simplificação do vinho. Além do workshop, a importadora levará seu portfólio de vinhos portugueses da Quinta do Gradil e da Viapiana, do Rio Grande do Sul, para fazer degustações e vendas.



(Foto:Medeiros Fotografia/Divulgação)

Pedro Luz vai fazer palestra em evento inédito de vinho em Salvador

Decor

Christianne Peleteiro e Marilu Fontes convidaram um grupo de arquitetos para criar a nova mostra de decoração da loja Novo Projeto, na Pituba. O evento será inaugurado no dia 25 de abril, às 19h, com a participação de 12 profissionais que criaram 10 espaços com peças da marca.

3X4 GENTE BOA

(Foto:Ronaldo Jacobina)

Manuela Villas Boas segue a tradição da boa mesa



As lembranças do convívio à mesa na pequena Várzea da Roça, na Chapada Diamantina, sempre acompanharam Manuela Vilas Boas. Na capital seguiu a carreira de administradora de empresas, atuou no segmento de softwares, mas a memória afetiva do interior estava sempre presente. Virava e mexia, lá estava ela preparando belas mesas para receber os amigos. Ao longo dos anos, foi acrescentando novas referências, sofisticando mais, mas sem perder jamais o sentido real daquelas lembranças em volta da mesa. Começou a criar souplats, jogos americanos, guardanapos, porta-guardanapos e uma série de itens para compor suas mesas. Sem planejar, a paixão virou negócio. Encantados com as suas criações os amigos a incentivaram a expor as peças. Começou postando em uma de suas redes sociais e a resposta foi imediata. Passou de 700 seguidores para 70 mil. Gente do Brasil todo queria comprar suas criações. “Foi um susto inicial”, brinca. Mulher de fibra, ela correu para montar uma estrutura mínima para atender aos pedidos. O negócio se expandiu e quando se deu conta estava fazendo consultoria para eventos, dando dicas de como receber, enfim, virou uma referência na área. A demanda por novos produtos foi aumentando e hoje ela recorre a fornecedores, escolhidos a dedos, para oferecer um serviço de mesa completo. Da louça às taças. O business ficou mais sofisticado, mas a essência do trabalho continua o mesmo: o prazer do bem receber.

Arte a dois

Artista visual baiano radicado na Europa, Marcelo Mendonça vai participar do Festival de Arte Bombarda - Inaugurações Simultâneas, na cidade do Porto, em Portugal, no dia 21 de abril. A mostra, intitulada Capsula Opresión, é um projeto desenvolvido na Espanha em parceria com o artista espanhol Christian Pardó. A obra é uma reflexão a partir das vivências dos dois artistas que se juntaram para fazer crítica social e comportamental. De lá, a exposição segue para o Atelier de Pilar Güell, em Barcelona.



Multimarcas

Seguindo o conceito de lojas de rua que misturam roupas multimarcas, será aberta hoje a Pineapple & Reserva by Balneário, na área externa do Condomínio Praia Bella na Pituba, com as coleções outono e inverno das duas marcas. No mix, shorts e camisetas da Pineapple e a coleção manifesto da Reserva que trata de temas como racismo, censura, assédio, machismo, dentre outros.

Conexão México-Bahia

Depois do Canadá, onde esteve no ano passado, agora é a vez da Cidade do México receber os coletivos baianos que integram o projeto Plataforma - Largo Dulce. Desta vez, eles apresentarão o trabalho de sonoridade da banda Beto Júnior, que vai lançar naquele país a fita cassete (isso mesmo, um K7, intitulado Spiritu Insalubre) gravado no estúdio Menas Nota, em Salvador. Esta é a segunda vez que a turma leva seu trabalho para fora do Brasil a convite do Harmonipan Studio e Flotar. Além da música, haverá ainda uma série de ações que incluem performances audiovisuais, oficinas e lançamentos de publicações da também baiana Duna Editora.

Mais+

Com tanto e sobe e desce na nossa economia parece que o brasileiro tomou gosto pela matemática. Afinal, somos mestres em fazer contas. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) anunciaram ontem que o Brasil ingressou no seleto grupo de 10 países que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na aritmética.

Menos-

Não bastassem os altos custos dos planos de saúde e as dificuldades para aprovação de procedimentos, as empresas querem agora cobrar dos seus usuários franquia para uso dos seguros-saúde. As mudanças ainda precisam ser aprovadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), mas como sempre acontece, o contribuinte sempre acaba pagando a conta. Demais!.