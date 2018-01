Exclusivo: Ouça música de Brown em homenagem aos Filhos de Gandhy

Faixa foi cedida a Ronaldo Jacobina, colunista do CORREIO, antes do lançamento oficial

Carlinhos Brown não para. E, como adiantado com exclusividade pelo CORREIO no final do ano passado, em 2018 ele estreitará ainda mais os laços com o afoxé Filhos de Gandhy. O primeiro passo público da parceria será dado logo mais, quando acontece o lançamento oficial da faixa Ói pra Cá, que homenageia os 70 anos do grupo. A música foi liberada com exclusividade ao CORREIO antes e já pode ser ouvida abaixo.

“Deixa eu passar, eu trago a paz de Ojuobá, deixa eu passar, eu trago a paz de Orumilá, deixa eu passar, eu trago a paz de Oxaguiã/ Ói para cá, Ói para cá, Ói para cá para este colar..”. Esses são trechos da canção composta pelo cacique e que deve facilmente virar coro entre os milhares de Filhos de Gandhy. Com a música, os foliões ainda são convidados a embalar uma coreografia que valoriza a simbologia interativa dos colares do Gandhy.

Este ano, Brown também passa a dirigir artisticamente a entidade. "Eu disse que aceitaria se eu desse o que eu achava que faltava ao Filhos de Gandhy", disse em entrevista a Marrom no final do ano passado sobre a mais nova missão. O que faltava? "Registros. Registrar músicas novas e adaptar-se ao que é a rua hoje sem infligir na tradição do Gandhy. Isso tem sido possível e está bastante satisfatório" explicou Brown à época.

A renovação injetada pela presença de Carlinhos Brown vai além e, depois de muitos anos, o Filhos de Gandhy volta ao mercado fonográfico. Será lançado em breve um novo álbum do bloco, com 12 faixas, algumas assinadas por compositores tradicionais do afoxé, como Antônio Caixão e Pedro Coiacoia, outras do cacique, e músicas que trazem acordes compostos por Jorge Vercilo, Gerônimo e o padrinho maior da entidade, Gilberto Gil.

Muitas das músicas serão apresentadas já este ano, durante o desfile do tapete branco no Carnaval 2018, cujo tema é Do Cais Do Porto Para O Mundo. Em 2019, os 70 anos do Filhos de Gandhy serão comemorados junto ao aniversário de 150 anos de Mahatma Gandhi. “Vamos fazer uma grande homenagem a Mahatma Gandhi, com todo esse desejo de homenagear o poder dessa obra que o Filhos de Gandhy tem, afinal se o axé tem 35 anos, ele tem o dobro”, realça Brown.