Exército comemora 370º aniversário com exposição e música no Parque da Cidade

Show de encerramento contou com a banda da 6ª Região Militar, Gerônimo e André Macedo, do Trio Dodô e Osmar

A cozinha móvel de campanha serve 250 pessoas por hora e funciona à gás ou óleo diesel. (Foto: Divulgação)

O Parque da Cidade foi tomado pelos tons do verde oliva presente no fardamento do Exército Brasileiro, neste domingo (15). As barracas dispostas por todo o parque apresentaram aos curiosos e ouvintes como funciona toda a organização do Exército por meio de uma exposição de materiais de emprego militar e uma série de serviços à população. Na exposição, foram apresentadas desde o preparo da alimentação dos soldados quando em campanha até os carros utilizados cotidianamente.

Organizada pela 6ª Região Militar, a mostra integra a programação dos 370 anos do Exército Brasileiro. Os festejos começaram na última sexta-feira (13) e seguem até o próximo dia 19.

Entre as especificidades e curiosidades do serviço militar, a Cozinha Móvel de Campanha, capaz de fornecer alimento suficiente para 250 homens por hora, foi o que mais deixou os visitantes de 'queixo caído' no Parque da Cidade. Mas, é difícil competir com os queridinhos das crianças: a tropa de cães militares que abriu a série de atividades realizadas neste domingo.

Algumas crianças quiseram registrar o momento com os cães farejadores

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Algumas barracas também ofereceram serviços à população. Das 9h até as 14h30, foi possível medir a pressão arterial, obter informações sobre o serviço militar, as formas de ingresso na Força Terrestre e nas Escolas Militares. Quem foi ao local também conseguiu saber mais sobre as Missões de Paz e a participação da Força Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial, além de ter acesso aos informativos institucionais.

Yandra Ellen de Oliveira, 10 anos, não perdeu tempo. Enquanto esperava os coleguinhas para uma festa de aniversário, arrastou logo a tia Dulce Oliveira, 60, para o stand que ensinava aos pequenos a importância de escovar corretamente os dentes. “Ela é muito vaidosa, se preocupa tanto com a beleza que pediu um aparelho dentário de natal”, afirmou Dulce.

A arquiteta Virgínia Falcão, 62, e a família foram pegos de surpresa pelas atrações promovidas no Parque.

“Eu achei muito interessante essa iniciativa do exército em se aproximar da população e falar um pouco de seus deveres como organização. Principalmente porque depois da ditadura militar, eles [o exército] ficaram com uma imagem negativa perante a sociedade e algumas pessoas até desenvolveram um certo medo”, disse Virgínia Falcão

A ação foi encerrada com um show que contou com a participação da Banda de música da 6ª Região Militar com um repertório diversificado: desde músicas gospel até o pagode quebradeira do Harmonia do Samba. O cantor e compositor Gerônimo também agitou o público com seu sucesso “É D'Oxum”. André Macedo, do Trio Dodô e Osmar, por sua vez, trouxe o Carnaval de Salvador para o anfiteatro do Parque da Cidade.

Show de Gerônimo, André Macedo e Banda da 6ª Região Militar integraram a programação

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Eu acho que essa aproximação com a comunidade na comemoração dos 370 anos da instituição é muito importante, principalmente porque o Exército é uma das instituições mais antigas do nosso Brasil”, declarou o músico André Macedo.

Passeio

O evento também foi celebrado com o 9º Passeio Motociclístico da 6ª Região Militar. A concentração dos motociclistas começou às 8h, na Colina Sagrada, no Bonfim. Eles percorreram 47 quilômetros até o Quartel de Amaralina. As inscrições foram feitas com o valor simbólico de R$20 e um pacote de leite em pó. Todo o leite arrecadado será doado ao Hospital Martagão Gesteira e Orfanato Lar Irmã Benedita Camurugi. Os interessados em contribuir com a causa poderão fazer sua doação de leite em pó no Quartel do Exército da Mouraria até o próximo dia 19.

As atividades de comemoração pelos 370 anos do Exército se encerram na próxima quinta-feira (19) com Solenidade Militar, às 9h, no 19º Batalhão de Caçadores, na Rua Silveira Martins, no Cabula. O evento contará com a presença do Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Artur Costa Moura, autoridades, convidados e representações de militares de todas as Organizações Militares do Exército sediadas em Salvador e em Aracaju (SE).

Passeio de moto seguiu do Bonfim até o Quartel de Amaralina

(Foto: Marina Silva/CORREIO)