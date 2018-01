Exército realiza cerimônia para transmitir comando da 6ª Região Militar

Durante a celebração, também foi realizada a cerimônia de inauguração do retrato

A 6ª Região Militar, "Região Marechal Cantuária", tem novo comando. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (26) no Quartel-General, no bairro da Mouraria, em Salvador. O general de Divisão Joarez Alves Pereira Junior transmitiu o cargo ao general de Divisão Marcos André da Silva Alvim.

Durante a celebração, também foi realizada a cerimônia de inauguração do retrato, quando a fotografia do comandante substituído é exposta na Galeria de Antigos Comandantes da 6ª Região Militar (6ª RM).

A solenidade da Passagem de Comando da 6ª Região Militar, presidida pelo comandante Militar do Nordeste, general de Exército Artur Costa Moura, aconteceu no 19º Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula. No local estiveram presentes autoridades militares e civis e da tropa formada por militares das Unidades Diretamente Subordinadas e Vinculadas à 6ª Região Militar.

O general Joarez, que assumiu o Comando da 6ª Região Militar em agosto de 2016, foi nomeado para a função de Vice-Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), na cidade do Rio de Janeiro.

Durante seu comando, demonstrando o "Braço Forte", a tropa da 6ª RM foi empregada em diversas missões, com o objetivo de intensificar a fiscalização de produtos controlados, como na Operação Dínamo V (Bahia e Sergipe * 2017) e na Operação Vulcão (Alagoinhas-BA * 2017), e também treinar a atuar em casos de acionamento para ações de Garantia da Lei e da Ordem, como na Operação Leão do Norte (Recife-PE * 2016) e na Operação Alagoinhas (2017).

Na vertente "Mão Amiga", o general Joarez facilitou a interação de diversos grupos da sociedade com os militares, proporcionando atividades socioculturais para públicos de todas as idades, em parceria com organizações militares e civis, com a imprensa e com artistas locais, durante eventos como a Semana do Exército 2017, o Forró Verde-Oliva 2017 e a Semana do Soldado 2017, além de ter concretizado a homenagem da 6ª Região Militar aos Pracinhas da II Guerra Mundial, com a inauguração do Monumento da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Praça dos Ex-Combatentes, na capital baiana.

Novo comandante

Antes de assumir o comando da 6ª RM, o general Silva Alvim ocupava o cargo de Diretor de Educação Técnica Militar, na cidade do Rio de Janeiro. Incorporou às fileiras do Exército em 28 de fevereiro de 1977, realizando cursos de Formação, Aperfeiçoamento e de Altos Estudos Militares, além de ser pós-graduado em Inteligência e Segurança, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, e em Administração e Negócios para Gerente Executivo, pela Universidade de Miami - EUA.

Dentre as principais funções desempenhadas como oficial superior, destacam-se Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, Chefe da Divisão de Ensino da Academia das Agulhas Negras, Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto e Oficial de Ligação Militar na Missão das Nações Unidas na Guatemala.

Ao longo de sua carreira militar, o general Silva Alvim foi agraciado com condecorações distintas, como a Medalha da Ordem do Mérito Militar (Grau Grande-Oficial), Medalha da Ordem do Mérito Naval (Grau Comendador), Medalha da Vitória, Medalha do Pacificador e Medalha das Nações Unidas - Minugua (ONU), dentre outros títulos.

A 6ª Região Militar abrange os estados da Bahia e de Sergipe. Treze Organizações Militares são subordinadas/vinculadas à Região Marechal Cantuária, que foi criada em 1º de outubro de 1821, tendo participado de eventos de relevância histórica para o Brasil, como as batalhas pela consolidação da Independência na Bahia (1823), a Campanha de Canudos (1897) e o envio de tropas para a Força Expedicionária Brasileira (1944/1945).