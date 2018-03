Expansão no mercado de Tecnologia da Informação garante mais espaço na área

Em média, 1,3 milhão de pessoas são empregadas pelas empresas de TI

Com o avanço da tecnologia, muitas profissões vêm ganhando destaque e uma delas é a área da Tecnologia da Informação. Conhecidos como profissionais de TI, esses trabalhadores são responsáveis por planejar e gerenciar os dados e toda a rede de tecnologia de uma empresa e têm remuneração média de R$ 5 mil.

Dados da mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação apontam que o mercado de TI no Brasil está entre os segmentos que mais empregam no país. São mais de 1,3 milhão de postos de trabalho no setor. Com o crescimento na área, a procura por especialização também aumenta.

“A tecnologia está se tornando essencial na vida pessoal e também nas empresas. Por conta disso, o mercado de trabalho nessa área acaba se expandindo bastante e, como consequência, várias pessoas acabam optando por se profissionalizar nessa área”, pontua Rafael Brito, estudante bolsista do Educa Mais Brasil, do curso Sistemas de Informação, na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).

A presença feminina na área também vem crescendo aos poucos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2016, dos mais de 580 mil profissionais de TI que atuam no Brasil, apenas 20% são do sexo feminino.

Apesar de as mulheres ainda serem minoria na área da Tecnologia da Informação, a estudante, Ingrid Pinheiro acredita que elas estão conseguindo, aos poucos, conquistar seu espaço. “Acredito muito que temos um potencial enorme, mas precisamos arriscar um pouco mais. Sempre irá existir barreiras na área, mais devemos seguir aquilo que o nosso coração manda”, pontua a graduanda de Sistemas de Informação.

Apoio da família

A estudante de Sistemas de Informação ainda comenta sobre a reação da família quando escolheu o curso “Meus pais sempre me apoiaram em tudo, mesmo eles não tendo noção da área”. Além do suporte da família, Ingrid contou com o apoio do Educa Mais Brasil, maior empresa de inclusão educacional do país. “Por ganhar uma bolsa do Educa Mais Brasil eu tive como iniciar minha graduação no ano corrente. Para quem não tem como pagar o valor completo do curso é uma ótima oportunidade para iniciar os estudos”, divulga.

Quem deseja aturar na área de TI pode ingressar em diversos cursos de graduação, como bacharelado (4 a 5 anos) ou tecnológico (2 a 3 anos). Optando por cursos de Bacharelado é possível atuar nas seguintes áreas: Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Administração com formação específica em TI e Tecnologia e Mídias Digitais.

Já os cursos Tecnológicos permitem atuação nas áreas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Redes de Computadores, Design de Mídia Digital, Banco de Dados, Desenvolvimento de Aplicações para Internet, Gestão da Tecnologia da Informação, Informática e Negócios, Jogos Digitais, Segurança da Informação, Sistemas para Internet e Sistemas de Telecomunicações.

Ficou interessado em se tornar um futuro profissional de Tecnologia da Informação? Por que não começar uma graduação agora mesmo? Faça como Rafael e a Ingrid que conseguiram ingressar em um curso de Sistemas de Informação com o apoio de uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país. Para saber como funciona o programa basta acessar o site do portal Correio em parceria com programa www.educamaisbrasil.com.br/correio fazer a inscrição gratuitamente, pesquisar cidade e curso pretendido. Os descontos podem chegar até 70% no valor das mensalidades.