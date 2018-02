Explosão durante desfile de carnaval na Bolívia deixa seis mortos e 28 feridos

A explosão ocorreu enquanto se realizava a festa folclórica do carnaval de Oruro

Seis pessoas morreram e 28 ficaram feridas neste sábado na Bolívia após a explosão de um botijão de gás de uma vendedora de comida de rua, perto da rota de um dos desfiles de carnaval mais populares do país.

A explosão ocorreu enquanto se realizava a festa folclórica do carnaval de Oruro, em uma rua paralela ao desfile. A polícia local informou que a principal suspeita era de que o acidente foi provocado pelo enfraquecimento da mangueira do botijão, depois que este foi atingido por óleo quente.

O presidente boliviano Evo Morales lamentou o acidente em sua conta no Twitter e declarou que

seu governo ajudaria os feridos. "Estou muito consternado com a notícia sobre as mortes pela explosão do botijão de gás perto da Entrada Folclórica do Carnaval de Oruro", escreveu.

O carnaval de Oruro atrai turistas bolivianos e de todo o mundo e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.