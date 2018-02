Explosão em edifício deixa quatro mortos na Inglaterra

Equipes ainda procuram vítimas sob os escombros de um prédio em Leicester; quatro pessoas foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas para hospitais

Quatro pessoas morreram na explosão de um edifício em Leicester, cidade localizada no centro da Inglaterra, anunciou a polícia britânica, que continua procurando eventuais vítimas entre os escombros. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas, uma delas com ferimentos graves.

A explosão aconteceu no domingo (25/2), em um edifício formado por uma parte comercial e uma área residencial de dois andares.

"Acreditamos que talvez ainda existam pessoas que não foram localizadas e os trabalhos de resgate continuam para encontrar outras eventuais vítimas", declarou o comandante da polícia, Shane O'Neill.

Os vizinhos afirmaram que suas casas tremeram em consequência da força da explosão, que provocou um incêndio que destruiu a loja que ficava no andar térreo do imóvel e os dois andares acima.

"Quando o local for considerado seguro, os serviços de emergência começarão a examinar as circunstâncias do incidente", disse O'Neill.

A polícia afirmou que não há indício até o momento de que a explosão tenha vínculo com uma atividade terrorista. Os bombeiros trabalharam durante toda a noite para controlar o incêndio. A explosão aconteceu às 19h locais (16h de Brasília).

"Foi muito assustador", declarou Graeme Hudson, morador de Leicester. "Moro a cinco minutos (...) mas minha casa foi abalada. Saí e vi muita fumaça e chamas muito altas", completou.