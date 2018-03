Exposição de Alfredo Volpi terá início no dia 16 de março

Mostra reúne 33 obras que datam desde os anos 1940, retratando as várias fases da produção do artista

O pintor Alfredo Volpi (1896-1988), ícone da segunda geração do modernismo e do abstracionismo geométrico, é homenageado em exposição retrospectiva no Museu de Arte Moderna da Bahia a partir do dia 16 de março, às 19 horas.

A mostra, intitulada Volpi, traça amplo panorama da carreira do pintor autodidata, levando ao público 33 obras - de paisagens rurais e urbanas dos anos 1940 até trabalhos das décadas de 1950, 60 e 70, nos quais predominam composições geométricas coloridas. Entre os destaques, a têmpera sobre tela Casas (1950), que integra a coleção do museu.

“Temos trabalhado com afinco no sentido de movimentar a cena artística local. Nossa proposta tem como objetivo implementar e difundir as artes visuais da Bahia, recolocar Salvador no circuito nacional das artes”, diz Zivé Giudice, diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia.

Sobre Volpi

Alfredo Volpi nasceu em 1896 na cidade de Lucca, na Itália, e mudou-se ainda criança para o Brasil. Com a família, instalou-se em São Paulo, no tradicional bairro do Cambuci, reduto paulistano da comunidade italiana.

Na juventude, Volpi foi marceneiro e entalhador, até começar a atuar como pintor decorativo de casas da alta burguesia paulistana. O ofício lhe proporcionou dinheiro suficiente para que desse vazão a seus desejos artísticos e desenvolvesse um estilo próprio.

Realizou a primeira exposição individual aos 47 anos de idade, no Salão de Maio e na 1ª Exposição da Família Artística Paulista, no ano de 1938 na cidade de São Paulo. Na década de 1950 evoluiu para o abstracionismo geométrico e, em 1953, recebeu o prêmio de melhor pintor nacional na segunda Bienal de São Paulo.

Serviço



Exposição: Volpi

Curadoria: Sylvio Nery

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia

Endereço: Av. Contorno, s/n – Solar do Unhão – Salvador, Bahia

Abertura: 16 de março, às 19h

Data: 17 de março a 1º de julho

Horário de visitação: de terça a domingo, das 13h às 18h

Entrada gratuita