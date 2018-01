Exposição de Carol Dantas e Osmar Gama revela os encantos do Recôncavo da Bahia

Acontece nesta quarta-feira (24) o vernissage que lança oficialmente a exposição

Acontece nesta quarta-feira (24) o vernissage que lança oficialmente a exposição fotográfica “Para além de Salvador - Uma visita ao Recôncavo”, dos fotógrafos Carol Dantas e Osmar Gama, no átrio do Tribunal de Justiça da Bahia no Centro Administrativo. A exposição ficará aberta para visitação gratuita até o dia 2 de fevereiro. São 30 peças, algumas delas polípticas - composta por várias partes - , como a que mostra a antiga estação ferroviária São Francisco, na cidade de Alagoinhas.

(Foto: Carol Dantas) (Foto: Osmar Gamma) (Foto: Osmar Gamma) (Foto: Osmar Gamma) Osmar e Carol na exposição (Divulgação)

(Foto: Carol Dantas) (Foto: Osmar Gamma) (Foto: Osmar Gamma) (Foto: Osmar Gamma) Osmar e Carol na exposição (Divulgação)

Carol é formada em Relações Públicas e sócia da Bahia Comunicação, com raízes no Recôncavo Baiano. "A exposição abrange algumas fotos de Salvador e do Recôncavo, que é o que eu mais me dedico em cidades com Cachoeira e alguns quilombos da região como o Calolé. Minhas fotos são mais focadas no Recônvaco e Osmar com olhares sobre Salvador", explica Carol que se dedica ao trabalho com fotografia desde 2013.

Osmar é fotógrafo publicitário de formação, especialista em fotos aéreas e com diversas exposições já realizadas e estúduo em Salvador, atua também na cobertura de eventos como o Carnaval e na captura de imagens artísitcas da cidade e do estado da Bahia.

A mostra traz a experiência do fotógrafo Osmar Gama, 60, em imagens aéreas de Salvador, Alagoinhas, Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Amaro e de outras localidades. “Minha intenção é, com a fotografia, divulgar imagens de cidades da Bahia, mostrando recantos diversos”, disse Gama.

Realizada pela Coordenação de Ação Social, por meio do Centro Cultural do Tribunal de Justiça e apoio do Cerimonial da Presidência, a exposição será levada depois ainda ao Shopping Barra, em Salvador; em seguida a Cachoeira, Santo Amaro, São Félix e São Francisco do Conde ainda este semestre, no Recôncavo baiano.