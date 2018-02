Exposição fotográfica traz melhores momentos do futebol baiano

Mostra é feita pelas lentes da premiada fotógrafa esportiva Margarida Neide

A emoção, a tensão e toda a festa do futebol baiano no campo, bastidores e arquibancadas são apresentados na exposição O Futebol na Bahia. Pelas lentes da fotógrafa esportiva Margarida Neide, a mostra gratuita é montada em um cenário que simula um campo de futebol. Em cartaz até 04 de fevereiro, a exposição pode ser vista em todos os dias da semana, das 5h às 0h, na Estação Campo da Pólvora de metrô - que dá acesso à Arena Fonte Nova, palco de grandes duelos.

O projeto reúne 45 fotos dos melhores momentos do Campeonato Baiano, Brasileiro e Copa do Nordeste a partir das perspectivas da premiada Margarida Neide, primeira mulher a cobrir futebol na Bahia. A fotógrafa deixou a filosofia para atuar no fotojornalismo e foi convidada para cobrir futebol há mais de 30 anos. A nova experiência tornou-se a sua grande paixão e, hoje, a profissional celebra a sua segunda exposição individual sobre futebol.

Mostra faz parte do projeto Vem pra Cá, que promove eventos gratuitos nas Estações de Metrô

(Foto: Margarida Neide/Divulgação)

"A minha ideia foi retratar o ballet no campo e o espetáculo dos torcedores nas arquibancadas, mostrando um misto de sentimentos típicos das partidas", destaca a fotógrafa sobre a mostra, que faz parte do projeto Vem pra Cá, que acontece nas Estações de Metrô - com eventos gratuitos e abertos ao público.

Serviço

Onde: Nível D da Estação Campo da Pólvora (0800 071 8020)

Quando: Até 04 de fevereiro, em todos os dias da semana, durante horário de funcionamento do sistema (5h às 0h)

Gratuito