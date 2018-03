Exposição na Ufba sobre Povos Indígenas é estendida

A mostra é composta por 15 registros feitos pelo fotógrafo Sebastião Salgado

A exposição Índios Korubo: Vale do Javari, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, foi estendida e poderá ser visitada pelo público até a próxima sexta-feira (23), das 9h às 17h, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A mostra, composta por 15 fotografias, foi uma das principais atrações do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador de 13 a 17 deste mês. A entrada é franca.

Os índios Korubos, que vivem isolados da civilização no Vale do Javari, na selva amazônica, vivem sob a ameaça constante da exploração de seu território por madeireiras, mineradores e construtores de hidrelétricas. A mostra expõe a dificuldade desse povo, que não falam português e tem costumes e códigos sociais próprios, em preservar a sua cultura. Outro problema enfrentado pelos Korubos são as ameaças de vírus e bactérias, trazidos pelos "invasores" e contra os quais os índios, por estarem isolados, não têm resistência nenhuma.

“Esta mostra, além da natural qualidade do trabalho de Salgado, questiona a falta de preocupação da sociedade para com a cultura indígena, e se insere dentro de uma preocupação maior do fotógrafo com esses povos isolados”, comenta Maria Hilda Paraiso, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA e uma das responsáveis pela vinda da exposição à Bahia.